Maratona vaccinale, in 24 ore oltre 20 mila vaccinazioni. Somministrazioni anche alle 2 di notte. Poche le prime dosi, Fugatti: ''Un dato basso, speriamo possa cambiare''

TRENTO. Sono 20 mila le persone vaccinate nel primo giorno della maratona trentina. Più di 2400 le persone che hanno deciso di recarsi negli hub presenti sul territorio senza appuntamento, servizio che oggi per la zona di Trento sarà fornito dal centro di Lavis sulle 24 ore. Ad oggi arriviamo ad oltre 55 mila prenotazioni complessive e di queste 3300 riguardano le prime dosi.

Sono questi i numeri comunicati questa mattina e che fanno riferimento alla prima giornata di maratona vaccinale trentina iniziata sabato 4 dicembre e che proseguirà fino all'8 dicembre.

Un grande sforzo messo in piedi con una complessa macchina operativa messa in campo dall'Azienda sanitaria e dalla Provincia di Trento con tantissimi operatori sanitari e volontari impegnati anche durante la scorsa notte quando, alle 2, si sono presentati 4 temerari che hanno chiesto la somministrazione.

“I numeri che abbiamo registrato ieri – ha spiegato il governatore Maurizio Fugatti – fanno ben sperare. Leggiamo positivamente le 20 mila dosi già somministrate”. Negativi, invece, i giudizi, sulle prime dosi. “E' un dato – spiega Fugatti - che è al di sotto di quanto poteva essere dato che le prime dosi su 70 mila trentini sono solamente 3000 quelle richieste ed è un numero statisticamente basso. Vaccinarsi è importante e i vaccini sono fondamentali anche per far reggere il nostro sistema sanitario”.

Ad intervenire al centro di Lavis anche il dottor Andrea Ventura al lavoro in questa maratona vaccinale. “Sono felice di vedere tanta gente che ha deciso di partecipare – spiega – e di vedere chi finalmente si è convinto a vaccinarsi. Ci sono giovani e anziani, più persone di quello che mi aspettavo”. Sul versante come medico rianimatore nel 118, il dottor Ventura ha spiegato che “Non sono state registrate particolari reazioni al vaccino. Qualche svenimento – spiega – dovuto perlopiù alla paura”. L'invito è quello di “un impegno da parte di tutti per la vaccinazione”.

La maratona vaccinale del Trentino sta proseguendo anche oggi. L’orario di accesso diretto ai vari centri vaccinali della provincia sarà dalle ore 14 alle ore 18; per la zona di Trento accesso diretto dalle ore 10 solamente al punto vaccinale di Lavis che resta operativo per tutta la notte. Negli ospedali ed Rsa non è possibile l’accesso diretto.

Si ricorda che per effettuare la vaccinazione devono essere trascorsi 150 giorni (cinque mesi) dall’ultima somministrazione. Possono prenotare la dose «booster» di richiamo (terza dose) tutti gli over 18. Chi ha più di 12 anni e non ha ancora iniziato il ciclo vaccinale può prenotare prima e seconda dose. Le persone che hanno già un appuntamento fissato dopo l’8 dicembre possono anticipare la terza dose senza disdire il vecchio appuntamento (attraverso la card «anticipo dose booster»). Per prenotare basta collegarsi al CUP online dell’azienda sanitaria all’indirizzo: https://cup.apss.tn.it/webportal/vaccinocovid/main/home. Il sistema di prenotazione CUP verifica l’intervallo di tempo tra il primo ciclo vaccinale e la terza dose.