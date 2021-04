Vaccini anti Covid, oltre 7 mila prenotazioni tra gli over 70: ''Si prosegue con determinazione in base alle disposizioni del Piano nazionale''

In queste ore è stato disposto l'avvio della campagna vaccinale per la popolazione compresa tra i 70 e i 74 anni. In Trentino sono arrivate 24 mila dosi tra Pfizer e AstraZeneca

TRENTO. Sono oltre 7 mila le prenotazioni per la vaccinazione anti Covid-19 per la fascia d'età compresa tra i 70 e i 74 anni. Questo l'aggiornamento di Azienda provinciale per i servizi sanitari e Provincia alle 11 di oggi, mercoledì 7 aprile.

In queste ore è stata ampliata la campagna vaccinale, sono arrivare circa 24 mila dosi di Pfizer e AstraZeneca, così è stato disposto l'avvio per le prenotazioni di quei cittadini nati tra il 1947 e il 1951 (Qui articolo).

"La vaccinazione prosegue dunque con determinazione in base alle disposizioni del Piano nazionale (Qui articolo)", il commento delle autorità.

Alle 11 di questa mattina risultavano già 7.502 prenotazioni per questa categoria, mentre è ancora aperta la possibilità di fissare un appuntamento, assistiti tra i 75 e i 79 anni, dagli 80 anni in poi, a elevata fragilità o in base alla legge 104/92, personale scolastico, sanitario e forze dell'ordine.

Non sembrano esserci segnalazioni per quanto riguarda disservizi sul Cup online (Qui link). Dopo le altre partenze piuttosto farraginose tra sito bloccato e finito più volte ko costringendo le famiglie a estenuanti attese. Questa volta tutto sembra a regime e non ci sono grosse criticità. Il sistema è stato rafforzato per far fronte alle richieste della cittadinanza.

I dati aggiornati a martedì 6 aprile per quanto riguarda la campagna vaccinazione riporta di 104.168 le dosi somministrate in Trentino di cui 34.446 sono seconde dosi. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 46.450 dosi, mentre alla fascia 70-79 anni 13.919 dosi (Qui articolo).