Vaccino anticovid 5-11 anni, al via le prenotazioni. La pediatra: ''I bambini rischiano di essere segnati a vita da questo virus. E' importante l'immunizzazione''

TRENTO. “E' molto importante tutelare la salute dei bambini. Noi dobbiamo difenderli dall'infezione Covid19”. E' un appello a tutti i genitori quello che arriva dalla pediatra Lorena Filippi proprio nelle ore in cui l'Azienda provinciale ha deciso di aprire le prenotazioni per la fascia più giovane. Oggi, 16 dicembre, infatti, a partire dalle ore 12, aprono le prenotazioni delle vaccinazioni contro il Covid-19 dei minori nati tra il 2010 e il 2016. Stiamo parlando di una platea di circa 32 mila bambini.

“E' vero – spiega la pediatra Filippi - che nei bambini l'infezione è meno grave rispetto all'adulto e all'anziano e spesso decorre senza sintomi. Ma rispetto l'anno scorso il virus è cambiato, i bambini sono più facilmente sintomatici quando lo contraggono e presentano febbre, tosse che dura diversi giorni e che preoccupa non solo il genitori ma anche noi pediatri che almeno due volte al giorno dobbiamo tenere sotto controllo le condizioni cliniche del bambino perché i peggioramenti sono dietro l'angolo”.

Purtroppo sono diversi anche in Trentino i casi di bambini che proprio a causa di un virus che cambia e diventa sempre più aggressivo, mostrano sempre più complicazioni. Parliamo della Sindrome infiammatoria multisistemica (Misc) che colpisce i più piccolo oppure il long covid. (QUI L'ARTICOLO)

“La sindrome Misc – spiega la pediatra Filippi – colpisce i bambini anche a distanza da una infezione che può essere stata asintomatica. Stiamo vedendo sempre più casi di complicanze che possono inficiare tutta la vita del bambino e non sono da sottovalutare”.

Non mancano poi, come già detto, i casi di long covid con fasi di di stanchezza, difficoltà respiratorie, tosse protratta anche per 6 mesi dopo la malattia. “Oggi abbiamo un'arma efficace per mettere al sicuro i nostri bambini e dobbiamo usarla perché è efficace” continua la pediatra.

Sugli effetti indesiderati non sembrano esserci preoccupazioni. Possono essere simili a quelli degli adulti ma sono “attesi” spiega Filippi. “Il dolore dell'iniezione è normale per un paio di giorni e anche se non frequente può arrivare la febbre. Sono effetti che non devono preoccupare. Si è parlato molto di miocarditi ma sono eventi molto rari negli adolescenti e che si risolvono in poco tempo con effetti lievi”.

Dal punto di vista dell'organizzazione i pediatri, già impegnati nel terminare le vaccinazioni antifluenzali e a contrastare i tanti casi di virus sinciziale e altri malesseri presenti nelle fasce più giovani, si mettono a disposizione. “Proprio in queste ore – spiega la pediatra Filippi – i 70 pediatri presenti sul territorio si stanno organizzando. Saremo presenti negli hub vaccinale e in tanti hanno anche deciso di prolungare l'orario di ambulatorio per vaccinare i più piccoli”.

Per quanto riguarda le vaccinazioni negli hub vaccinali, le somministrazioni delle prime dosi pediatriche saranno effettuate prevalentemente nella giornata di sabato, tranne a Rovereto che vaccinerà venerdì pomeriggio e Tione lunedì pomeriggio. Per la zona di Trento le vaccinazioni dei bambini saranno effettuate solamente nel Centro vaccinale di Lavis in via Giuseppe di Vittorio 24 (sede protezione civile) dalle ore 8 alle ore 20.

Nei punti vaccinali saranno presenti pediatri di famiglia che hanno dato la massima collaborazione nel supportare Apss in questa campagna vaccinale. Per le somministrazioni sarà utilizzato il vaccino Pfizer pediatrico, con un dosaggio di 1/3

rispetto a quello somministrato dai 12 anni in su, vaccino che, in base ai molti studi condotti e alla grandissima quantità di somministrazioni già eseguite senza segnalazioni di reazioni avverse importanti, è efficace e sicuro.