Vasco Rossi a Trento, Ianeselli: “La Pat pensa al concerto ma al Comune mancano 4 milioni dal fondo investimenti minori. Non si vive solo di fiammate”

“Non si vive solo di fiammate” ha detto il sindaco di Trento Franco Ianeselli in merito al mega-evento annunciato negli scorsi giorni dalla Giunta: “Non abbiamo bisogno del grande concerto per mettere Trento sulle mappe, forse è chi la pensa così in realtà che vuole farsi conoscere”

TRENTO. Il concerto di Vasco Rossi? Ancora tanti interrogativi e poche risposte, anche per l'Amministrazione di Trento. Il primo cittadino del capoluogo Franco Ianeselli ha infatti dichiarato d'esser venuto ufficialmente a conoscenza dell'evento (che nel maggio 2022 dovrebbe portare 120mila persone nell'area di San Vincenzo) nel momento dell'annuncio della rockstar emiliana e che, a oggi, mentre la Giunta provinciale è impegnata nei preparativi per il concerto, il Comune di Trento si trova con 4 milioni di euro in meno nel bilancio previsionale per il prossimo anno perché dalla Pat: “Non è stato ripristinato il Fondo investimenti minori”.

“Trento già ospita grandi eventi – ha detto Ianeselli – pensiamo per esempio al Trento Film Festival o al Festival dell'Economia, iniziative che si integrano con la città e con il suo centro. Qui stiamo parlando di un'altra cosa, di un mega concerto più adatto ai grandi spazi della pianura Padana piuttosto che ad una città alpina come Trento”. La logica di portare decine di migliaia di persone (in questo caso addirittura 120mila) in un luogo decentrato rispetto al centro cittadino, la futura Trentino Music Arena, con i relativi problemi logistici (Qui Approfondimento) sarebbe insomma lontana da quella che ha contribuito a formare l'identità che Trento si è costruita nel corso degli anni.

“Poter organizzare grandi eventi, per carità, è positivo – continua il sindaco – ma è evidente che la vocazione della nostra città non sia quella di ospitare un concerto del genere. Bisogna poi tenere in considerazione che, all'interno del Prg, per gli spazi di San Vincenzo (di proprietà della Pat) si parlava della Cittadella dello Sport. Un'idea sulla quale in realtà già nutrivamo qualche perplessità, in quanto decentralizzerebbe in sostanza tutti gli impianti sportivi quando per noi Trento è una città 'arcipelago' con una vita di comunità diffusa, ma per la quale gli spazi su cui dovrebbe sorgere la futura Trentino Music Arena erano stati destinati a vocazione sportiva e di aree verdi. Non certo per un concerto con 120mila spettatori. Ripeto, noi non siamo contrari ai grandi eventi ma in questo caso si parla di un'iniziativa lontana dal nostro Dna: Trento è montagna, cultura, qualità della vita”.

Su San Vincenzo infatti l'Amministrazione trentina avrebbe auspicato: "La realizzazione di qualche campo da calcio (e non quindi di un intero complesso sportivo) dedicato agli allenamenti, come richiesto dal Trento Calcio. Speriamo che questi progetti ora non vengano meno. Varie persone che hanno organizzato eventi del calibro di quanto proposto con Vasco mi hanno riportato diverse preoccupazioni, dopodiché credo che chi ha immaginato il tutto sarà pronto. Io posso dire che non abbiamo bisogno del grande concerto per mettere Trento sulle mappe, forse è chi la pensa così in realtà che vuole farsi conoscere”.