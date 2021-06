Zona bianca, no limiti nei ristoranti all'aperto (8 al tavolo al chiuso). Il 21 tutta Italia esce dalla zona gialla

TRENTO. Tutta Italia in zona bianca (tranne la Valle d'Aosta). Stando ai dati odierni sull'incidenza dei nuovi casi settimanali è questo quanto ci attende tra due settimane se il trend del contagio resta l'attuale o migliorerà ulteriormente. Rispetto a una settimana fa, infatti, la media italiana di nuovi casi per 100 mila abitanti si è abbassata ancora arrivando a toccare quota 32 casi ogni 100mila abitanti (venerdì scorso era 46 casi ogni 100.000) e tutte le regioni e province autonome sono scese sotto la fatidica quota di 50 casi (solo la Valle d'Aosta, come detto, è sopra con 56 casi).

Con Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise già bianche da lunedì sarà poi il turno di Veneto, Liguria, Abruzzo e Umbria a partire dal 7 giugno. Poi toccherà a Trentino, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Piemonte il 14 giugno e dal 21 a tutti gli altri (tranne la Valle d'Aosta).

E allora assume sempre maggiore importanza sapere cosa accadrà in zona bianca. Le Regioni sono scese in campo con il Governo per chiedere di togliere il limite che sembrava insuperabile delle 4 persone sedute al tavolo nei ristoranti e dalle indiscrezioni che emergono avrebbero ottenuto soddisfazione. In zona bianca nessun limite a tavola al ristorante per chi mangia all'aperto e limite di otto persone se si sta in un locale al chiuso e quest'ultima restrizione potrebbe anche cadere il 21 giugno quando scomparirà anche il coprifuoco.

La nuova disciplina per la ristorazione sarà una sperimentazione che, per adesso, durerà due settimane. E a quanto si apprende, a condividere lo stesso tavolo dovrebbero essere otto persone appartenenti, al massimo, a due diversi nuclei familiari.

Il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga ha rilanciato chiedendo di abolire il limite di quattro all'esterno anche nelle regioni gialle.