Coronavirus, il Trentino in zona bianca: da oggi via al coprifuoco e cadono quasi tutte le limitazioni e si parte con i vaccini per gli under 40

E' una settimana di novità per il Trentino in questa fase dell'emergenza Covid. Il territorio entra in zona bianca e viene aperta la campagna per gli under 40. Entrano nella fase applicativa anche i test salivari nei centri diurni gestiti da 4 cooperative

TRENTO. Il Trentino è entrato ufficialmente in zona bianca e cadono quasi tutte le limitazioni per fronteggiare l'epidemia Covid (Qui articolo). Ma è una settimana di novità per il territorio provinciale: la campagna vaccinale compie un ulteriore passo in avanti con l'apertura agli under 39 e il ricorso ai test salivari sviluppati dal Dipartimento del Cibio dell'Università di Trento.

Dopo mesi molto difficili sul fronte del contagio, prima con una forte recrudescenza dell'epidemia nella fase autunnale e delle relative restrizioni poi, il territorio può ritornare alla quasi normalità. Restano l'obbligo della mascherina e del distanziamento fisico, ma cessa il coprifuoco. Inoltre nei bar e nei ristoranti non ci sono più limiti per quanto riguarda gli spazi all'aperto, massimo sei persone o due nuclei familiari per i tavoli al chiuso.

Non ci sono restrizioni per quanto riguarda le persone che si possono portare a casa, mentre resta il limite dei non conviventi che si possono trasportare in auto. I centri commerciali sono già stati riaperti dal 22 maggio in zona gialla ma in zona bianca via libera agli esercizi all'interno dei centri commerciali tutti i giorni, ma anche gallerie e parchi commerciali. Ok anche per le piscine al chiuso e sono consentiti praticamente tutti gli sport, compresi quelli in palestra.

La curva epidemiologica è bassa e sotto controllo, quasi 100 Comuni sono Covid-free e la situazione negli ospedali è stabile con 17 pazienti di cui 4 ricoverati in terapia intensiva (Qui articolo). L'incidenza è per la terza settimana consecutiva sotto i 50 casi ogni 100 mila abitanti. Il numero dei positivi attivi appare sempre più in discesa e Trento è il territorio con più casi attivi: 42 persone rispetto alle migliaia tra ottobre e dicembre (Qui articolo).

E' attesa l'apertura per le prenotazioni dei vaccini alla fascia d'età 12-39 anni. La finestra viene aperta alle 23 di questa sera, lunedì 14 giugno, per circa 20 mila prime dosi di Pfizer e Moderna. A oggi sono state somministrate 361.248 dosi di vaccino in Trentino di cui 124.232 sono richiami. A fronte della graduale apertura della campagna agli over 40 più tardi rispetto alle altre Regioni italiano, il Trentino sembra aver un po' rallentato le inoculazioni e nell'ultima settimana sembrano essere state effettuate principalmente le seconde dosi.

Una campagna che sembra arrancare, come evidenziato nel report di Agenas-Agenzia nazionale per i servizi regionali del 7 giugno scorso. La Provincia di Trento è penultima per residenti vaccinati in Italia con solo la Sicilia a fare peggio, ultima per residenti vaccinati con le due dosi e quindi è penultima anche per dosi utilizzate rispetto a quelle ricevute (Qui articolo). Nel frattempo il Corriere della Sera indica come possibile data per l'immunità di gregge il 4 ottobre, in questo modo il Trentino sarebbe l'ultimo territorio in Italia a raggiungere questa condizione fondamentale per mettersi alle spalle l'epidemia (Qui articolo).

Anche negli scorsi giorni Provincia e Apss hanno confermato l'intenzione di vaccinare in primis le fasce più anziane e in particolare gli over 60, in tal senso sono in fase di studio iniziative ad hoc: gli ultimi dati riportano nello specifico che agli over 80 sono state somministrate 65.020 dosi, ai cittadini 70-79 anni sono state inoculate 76.815 dosi mentre 80.099 riguardano le dosi tra 60-69 anni.

Un'altra novità è che dopo mesi di attesa, martedì 15 giugno verranno avviati i test salivari sulla popolazione. Test che inizialmente saranno usati su bambini e ragazzi dei centri diurni e sportivi gestititi da 4 cooperative per poi allargare il raggio d'azione. Un altro settore che potrebbe essere sorvegliato è quello della lavorazione della carne e della logistica, che l'anno scorso aveva fatto registrare alcuni importanti focolai (Qui articolo).

La Provincia si è spesa per annunciare questo nuovo strumento nella lotta a Covid e nella capacità di implementare il tracciamento delle positività già a novembre dell'anno scorso (Qui articolo). A inizio 2021 è iniziata la sperimentazione al drive through di Trento Sud, un migliaio di campioni raccolti in parallelo ai tamponi naso-faringei per verificare la sensibilità e l'attendibilità.

I laboratori per processare i test sono pronti e il personale selezionato da metà febbraio ma le tempistiche si sono allungate per ottenere le varie certificazioni tra il semaforo verde a livello nazionale e quello del Comitato etico dell'Apss. L'epidemia è in regressione, però finalmente si può entrare nella fase dell'applicazione di questi strumenti.

I test salivari dovrebbero affiancare i tamponi naso-faringei e i test antigenici nell'accertare le positività. La stima è quella di arrivare a regime all'analisi di 3 mila test salivari ogni giorno e con il livello di affidabilità paragonabile a quello del metodo standard. Questo può implementare la sorveglianza preventiva, anche in vista dell'avvio dell'anno scolastico a settembre.

La speranza è quella di ritornare alla normalità il prima possibile e l'ingresso in zona bianca è un passo in questa direzione per una ripresa dell'economia in crisi a causa dell'emergenza e un territorio che cerca di ripartire dalla stagione estiva dopo che è stata completamente cancellata quella invernale (Qui articolo).