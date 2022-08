Allarme West Nile, in una settimana più che raddoppiati i casi in Italia. Ci sono 7 morti

Peggiora la situazione in Italia, dall'inizio di giugno si contano 94 segnalazioni e sette decessi. In alcune città sono scattate le disinfestazioni

TRENTO. Continuano ad aumentare i casi di infezione da West Nile Virus (WNV) nell’uomo in Italia.

Secondo l'ultimo report dell'Iss sono più che raddoppiati i casi nell’ultima settimana di sorveglianza.

Dall’inizio di giugno 2022 sono stati segnalati in Italia 94 casi confermati di infezione da West Nile Virus (WNV) nell’uomo (42 nell’ultimo bollettino); di questi 55 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (16 Emilia-Romagna, 33 Veneto, 4 Piemonte, 2 Lombardia), 19 casi identificati in donatori di sangue (3 Lombardia, 11 Veneto, 4 EmiliaRomagna, 1 Piemonte), 19 casi di febbre (2 Lombardia, 16 Veneto, 1 Emilia-Romagna) e 1 caso sintomatico (1 Veneto)

La sorveglianza veterinaria attuata su cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici, ha confermato la circolazione del WNV in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lombardia e Sardegna. Le analisi molecolari eseguite hanno identificato la circolazione del WNV Lineage 1 e Lineage 2. Sono in corso di conferma positività in provincia Ravenna e Treviso.