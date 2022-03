Aperte le donazioni per sostenere l'Ucraina: ecco le modalità per fare i versamenti e aiutare la popolazione

Un'iniziativa che si aggiunge agli interventi che in queste ore vengono predisposti a livello provinciale e nazionale, anche attraverso la struttura della Protezione civile. Ecco le modalità per sostenere la popolazione dell'Ucraina

TRENTO. E' stata attivata in Trentino la possibilità di effettuare donazioni per dare sostegno alla popolazione ucraina. Un'iniziativa che si aggiunge agli interventi che in queste ore vengono predisposti a livello provinciale e nazionale, anche attraverso la struttura della Protezione civile.

La terribile invasione dell'Ucraina da parte della Russia prosegue sul campo con combattimenti e bombardamenti mentre in queste ore è atteso il "secondo round" delle trattative negoziali tra le delegazioni di Mosca e di Kyiv.

Intanto anche il Trentino è coinvolto nell'accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra, alcune famiglie sono già arrivate e si attendono altri ucraini nei prossimi giorni (Qui articolo), le amministrazioni comunali, le realtà del territori e l'associazione Rasom sono attive per la raccolta dei beni di prima necessità per gestire e fronteggiare l'emergenza innescata dal conflitto (Qui articolo).

Un altro strumento per sostenere la popolazione ucraina è quello delle donazioni, questo aiuto può avvenire con le seguenti modalità:

1) tramite il portale dei pagamenti Mypay (Qui link)

- Inserisci i dati richiesti dal sistema. Dopo aver inserito tutti di dati richiesti, clicca su Aggiungi al carrello;

- Il sistema ti invia una mail con le istruzioni per proseguire con il pagamento: clicca sul link che trovi nella mail e arrivi alla pagina che riassume il pagamento dovuto a seguito della richiesta del servizio di tuo interesse.

- Nella pagina di riepilogo trovi i dati del versamento.

- Ora puoi scegliere se:

A. stampare l'avviso che hai creato, relativo al pagamento del servizio richiesto, e pagare recandoti ad uno degli sportelli indicati o tramite CBILL

B. procedere con il pagamento online attraverso il portale mypay.provincia.tn.it

Questa modalità prevede il pagamento di una commissione in base al canale di pagamento utilizzato

2. tramite versamento diretto sul conto di tesoreria della Provincia autonoma di Trento, presso gli sportelli del Tesoriere UniCredit S.p.A. e delle Casse Rurali, specificando i seguenti codici:

CODICE FILIALE: 5079;

CODICE ENTE: 400;

CAUSALE: Donazioni per Ucraina

Questa modalità non prevede pagamento di commissioni.