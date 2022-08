Aumenti senza freni, dai concimi (+170%) al vetro (+30%), l'allarme di Coldiretti: ''Basta attendere, a rischio le produzioni locali agricole concentrate in questi mesi''

Secondo l'analisi di Coldiretti gli aumenti riguardano l’intera filiera alimentare con il vetro che costa oltre il 30% in più rispetto allo scorso anno, ma si registra un incremento del 15% per il tetrapack, del 35% per le etichette, del 45% per il cartone, del 60% per i barattoli di banda stagnata, fino ad arrivare al 70% per la plastica

TRENTO. Dalle imprese agricole che non riescono più ad andare avanti strette dagli aumenti dei costi alla mancanza di manodopera alle stalle dove, come spiegato su il Dolomiti (Qui l'articolo), gli allevatori sono costretti ad abbattere le mucche meno produttive per ottimizzare i costi. E' una tempesta perfetta e drammatica quella che si sta abbattendo in queste settimane sul tessuto produttivo. Tutte i settori ne sono coinvolti, nessuno escluso.

A fare i conti della situazione di settimana in settimana è la Coldiretti che mostra come i rincari dell’energia a famiglie e imprese stanno mettendo a rischio una intera filiera agroalimentare che dai campi alla tavola vale 575 miliardi di euro, quasi un quarto del Pil nazionale, e vede impegnati ben 4 milioni di lavoratori in 740mila aziende agricole, 70mila industrie alimentari, oltre 330mila realtà della ristorazione e 230mila punti vendita al dettaglio.

Proprio in queste ore si stanno attendendo delle misure dal Governo per dare l'ennesima boccata di ossigeno in questa crisi che non sembra conoscere fine.

“Così non possiamo andare avanti e non ci possiamo permettere di aspettare i tempi lunghi della politica – spiega Prandini, presidente della Coldiretti nazionale – anche perché si concentrano proprio in questi mesi le produzioni agricole tipiche del Made in Italy e della dieta mediterranea con le loro lavorazioni per conserve, succhi e derivati: dagli ortaggi ai legumi, dal vino all’olio, dai salumi e prosciutti Dop ai formaggi, dal latte alla carne fino alla pasta, dalla frutta alle passate di pomodoro usate su tutte le tavole italiane e all’estero. Un crac alimentare, economico e occupazionale – continua Prandini – che trascinerebbe nel baratro tutto”.

In agricoltura i rincari maggiori vanno dalla crescita del 170% dei concimi a quella dell'aumento del 90% dei mangimi al +129% per il gasolio fino al +300% delle bollette per pompare l’acqua per l’irrigazione dei raccolti.

Nel sistema agricolo i consumi diretti di energia includono i combustibili per trattori, serre e i trasporti mentre i consumi indiretti ci sono quelli che derivano da fitosanitari, fertilizzanti e impiego di materiali come la plastica. Il comparto alimentare richiede invece – continua la Coldiretti – ingenti quantità di energia, soprattutto calore ed energia elettrica, per i processi di produzione, trasformazione, conservazione dei prodotti di origine animale e vegetale, funzionamento delle macchine e climatizzazione degli ambienti produttivi e di lavoro.

“L’Italia è un Paese deficitario che importa addirittura il 64% del proprio fabbisogno di grano per la produzione di pane e biscotti e il 53% del mais di cui ha bisogno per l’alimentazione del bestiame e con l’esplosione dei costi dell’energia – conclude Prandini – rischiamo di perdere quegli spazi di autonomia e sovranità alimentare che fino a oggi le imprese agricole italiane sono riuscite a difendere per il bene del Paese”.