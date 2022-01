Busta con proiettile e minacce a Kompatscher: ''Continueremo a basare le decisioni esclusivamente sull’interesse pubblico e sulla tutela della salute"

BOLZANO. Una busta con proiettile è arrivata anche al presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. E' stata stata recapitata a palazzo Widmann oggi, mercoledì 19 gennaio.

Dopo quella recapitata al quotidiano Alto Adige, un'altra lettera è arrivata al governatore e i contenuti sono simili (Qui articolo).

Una minaccia definita assolutamente inaccettabile. “La Giunta Provinciale - commenta Kompatscher - continuerà a basare le proprie decisioni esclusivamente sull’interesse pubblico e sulla tutela della salute". E' stata sporta denuncia e le forze dell’ordine effettueranno le indagini del caso.

Il presidente della Provincia altoatesina esprime inoltre la propria solidarietà a tutti coloro che sono colpiti da tentativi di intimidazione e" che continuano, nonostante ciò, a fare quotidianamente del proprio meglio per l’interesse pubblico".

Piena solidarietà anche dal Trentino a Kompatscher. "Bersaglio di un gesto deprecabile di intimidazione, che certamente non raggiungerà alcun risultato. Continuerà infatti con ancora più forza il suo impegno e quello della Giunta altoatesina per la tutela della salute di tutti e per il contrasto alla pandemia. Una sfida che vede unite le istituzioni e i territori del Trentino Alto Adige”, commenta il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. "Sono gesti da condannare con durezza ma al tempo stesso vogliamo ribadire che non basteranno a intimidire e a scalfire il lavoro fatto per il bene collettivo. Non dobbiamo quindi permettere che i semi dell’intolleranza e dell’odio possano attecchire, ostacolando il confronto democratico, fondamentale anche in questi tempi che richiedono un’azione comune a tutela della comunità, della sicurezza e della salute pubblica”.