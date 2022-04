''Chi te lo fa fare'', storie di vita per raccontare il volontariato: ecco il primo podcast realizzato da Csv Trentino

TRENTO. Un nuovo modo per raccontare il volontariato, conoscerlo fino in fondo. Attraverso la storia e la voce delle persone protagoniste. Si chiama “Chi te lo fa fare” ed è il primo podcast promosso di Csv Trentino. (QUI IL LINK PER ASCOLTARE LA PRIMA PUNTATA)

Sono pochi, ad oggi, i podcast, anche a livello nazionale, realizzati per parlare di volontariato. Un'esperienza, quella trentina, che potrà quindi essere ripresa anche in altri territori. “Chi te lo fa fare” di Csv Trentino è scritto da Emanuele Lapiana e prodotto da oSuonoMio. “Con questo podcast – ci spiega Andreas Fernandez del Centro Servizi Volontariato – cerchiamo di porci lontano dagli stereotipi per esplorare le vite, le scelte e le ambizioni di chi ha deciso di regalare il suo tempo agli altri”.

Perché è stato deciso di utilizzare questo nuovo mezzo per raccontare il mondo del volontariato?

Questo mondo è stato raccontato spesso in modo stereotipato e il podcast è uno strumento innovativo e in forte crescita che ci consentirà di fare una narrazione diversa dove le persone contano anche per le loro storie vissute.

Andreas Fernandez, attraverso questo nuovo podcast volete raccontare il volontariato lontano, però, dagli stereotipi. Cosa significa?

Io come referente dell'area comunicazione del Csv ho coordinato i lavori ma volutamente ho lasciato la produzione dei testi in mano a chi non è immerso in questo mondo. E' il caso di Emanuele Lapiana e questo ci ha consentito di avere un approccio diverso.

C'è un problema di autoreferenzialità nel mondo del volontariato?

Il problema c'è come in tanti altri mondi. Ma la cosa che forse bisogna un po' più monitorare sono i personalismi perché il volontariato è un’impresa collettiva, comunitaria.

L'obiettivo di “Chi te lo fa fare”?

Quando parliamo di volontariato troviamo spesso elenchi di cose fatte, sembrano quasi elenchi della spesa. Noi vogliamo andare alle origini delle motivazioni per cui si fa volontariato. Lo vogliamo fare dando voce a storie di vita.

Chi è il protagonista di questa prima puntata del podcast?

E' Bruno Masè, fondatore di Trentino Solidale e tra i promotori della bandiera della pace. Una persona che ha sempre tenuto dietro le quinte il suo impegno e che ora si racconta. La parte più difficile del podcast è stata quella di guadagnarsi la sua fiducia e intervistarlo. La registrazione è stata fatta prima della sua scomparsa nel luglio dello scorso anno. Una persona con una storia incredibile, da ascoltare veramente.

QUI IL LINK PER ASCOLTARE LA PRIMA PUNTATA