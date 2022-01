Covid, oltre 3 mila positivi in Trentino in 24 ore. E 2 morti. Peggiora situazione negli ospedali con 23 nuovi ricoveri

Sono stati analizzati 18.413 tamponi tra molecolari e antigenici. Registrati 3.052 positivi e 2 decessi. Ci sono 150 persone in ospedale di cui 28 in terapia intensiva

TRENTO. "I dati del contagio sono molto elevati, come ormai di consueto negli ultimi 10/15 giorni". A dirlo Maurizio Fugatti, presidente della Provincia. "I numeri sono in crescita e ci devono indurre a tenere alta l'attenzione".

Sono oltre 3 mila i nuovi positivi su circa 18 mila tamponi. Ci sono 2 decessi. "Poi - spiega Fugatti - ci sono 23 nuovi ricoveri e 8 dimissioni, il totale è di 150 pazienti in ospedale". C'è anche una persona in più in terapia intensiva.

Gli ultimi dati aggiornati, martedì 11 gennaio, diffusi dalla Provincia per quanto riguarda l'emergenza Covid in Trentino. L'incidenza si conferma molto alta: 1.178 casi ogni 100 mila abitanti nella settimana 27 dicembre-2 gennaio che si è alzata a 2.583 casi in quella 3-9 gennaio.

"Le scuole - aggiunge Fugatti - sono ripartite con la volontà di tenerle in presenza il più possibile. Oggi ci sono 500 contagi in quelle fasce d'età e quindi bisogna capire come si caleranno sul mondo scolastico".

Tra venerdì scorso e ieri gli alunni sono rientrati in classe dopo le festività di Natale e Capodanno. Fronte trasporti non si segnalano particolari situazioni di disagio e nelle scorse ore è stata firmata un'ordinanza per recepire le indicazioni e la deroga del ministero (Qui articolo), più articolate invece le criticità che riguardano le scuole. Assente il 10% degli studenti, circa 5 mila alunni tra positività e contatti stretti; 600 docenti gli insegnati che non sono andati a far lezione mentre 200 sono i docenti sospesi. Queste le stime fornite dal Dipartimento di istruzione (Qui articolo).

Il report riporta che sono stati trovati 151 positivi dall'analisi di 1.567 tamponi molecolari; gli altri 2.901 casi sono stati trovati a fronte di 16.846 test antigenici. Il totale è di 3.052 contagi in 24 ore. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 16,6%. C'è anche la conferma di 30 positività intercettate dai test rapidi dei giorni scorsi.

Suddivisione per classi di età: 41 nuovi contagi tra 0-2 anni; 48 casi tra 3-5 anni; 143 casi tra 6-10 anni; 116 casi tra 11-13 anni; 223 casi tra 14-18 anni; 1.065 casi tra 19-39 anni; 1.041 casi tra 40-59 anni; 237 casi tra 60-69 anni; 82 casi tra 70-79 anni e 56 casi di 80 o più anni.

Ci sono 150 pazienti ricoverati negli ospedali trentini di cui 28 si trovano nel reparto di rianimazione: ieri 23 ricoveri e 8 dimissioni.

Campagna vaccinale: sono 1.027.756 le dosi di cui 397.262 sono seconde dosi e 192.632 sono terze dosi.