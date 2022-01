Covid, Porte di Rendena, Novaledo, San Giovanni di Fassa e Fornace sono i comuni con più residenti positivi. Ecco i 16 comuni con meno del 3% di popolazione contagiata

TRENTO. Sono solo 16 i Comuni in Trentino che oggi, stando alle vecchie regole ante vaccino, non sarebbero entrati in zona rossa. Tutti gli altri, infatti, presentano una percentuale di residenti positivi maggiore del 3% (che era la soglia per passare in zona rossa quando la pressione sugli ospedale era altissima proprio perché le persone non erano vaccinate e quindi bastavano molti meno contagi per mettere in sofferenza il sistema sanitario). Tra questi ultimi quelli messi peggio, con più di 1.000 abitanti sono Porte di Rendena (con l'8,4% di residenti positivi), Novaledo (con il 7,6% di residenti positivi), San Giovanni di Fassa (con il 6,7%) e Fornace (con il 6,5%).

Ecco, invece, quali sono i 16 comuni con meno residenti contagiati: Sargon Mis (1,1%), Cavizzana (1,3%), Castello Tesino (1,9%), Nomi e Giustino (2,2%), Palù del Fersina (2,4%), Garniga Terme (2,5%), Telve (2,6%), Mezzana, Sporminore (2,7%), Albiano, Castelnuovo, Cavareno (2,8%), Grigno, Spormaggiore, Carzano (2,9%).

Il bollettino delle ultime 24 ore dell'Azienda sanitaria, poi, segnala altri 1.675 nuovi contagi ma a fronte di 2.202 guariti quindi anche oggi (era successo anche ieri) calano le persone attualmente positive a quota 26.363 (ce ne sono 527 in meno). Un dato comunque molto alto che equivale a circa 1 trentino ogni 20 contagiato.

I dati più alti, in valore assoluto, di nuovi contagi si concentrano tra i centri con più abitanti: Trento ne conta 367 in più che li portano al 4,5% di residenti positivi, Rovereto ne ha 135 in più per un totale del 4,2% di residenti positivi, Pergine ne ha 58 in più e il 4,9% di residenti positivi. Negli altri centri più popolosi sono queste le percentuali di residenti positivi: Arco 4,4%, Riva del Garda 4,1%, Mori 4,1%, Lavis 4%, Ala 4,2%, Levico 3,8%, Mezzolombardo 4,8%.

Ecco dove sono stati trovati più di 10 positivi nelle ultime 24 ore

Trento 367 contagi in più

Rovereto 135 nuovi contagi

Pergine 58 nuovi contagi

Riva del Garda 50 nuovi contagi

Arco 47 nuovi contagi

Ala e Ledro 32 nuovi contagi

Cles 30 nuovi contagi

Lavis 29 nuovi contagi

Mori 27 nuovi contagi

Levico 24 nuovi contagi

Predazzo 23 nuovi contagi

Vallelaghi 22 nuovi contagi

Mezzolombardo 20 nuovi contagi

Dro e Villa Lagarina 19 nuovi contagi

Borgo Valsugana, Predaia, Altopiano della Vigolana, Caldonazzo, Volano e Giovo 17 nuovi contagi

Roncegno Terme 16 nuovi contagi

Malé 15 nuovi contagi

Mezzocorona, Ville di Fiemme, Cembra Lisignago 14 nuovi contagi

San Giovanni di Fassa, Besenello 13 nuovi contagi

Aldeno, Comano Terme, Isera 12 nuovi contagi

Ville d'Anaunia, Dimaro Folgarida, Calliano, Trambileno 11 nuovi contagi

Baselga di Piné, Civezzano, San Michele, Cavedine, Scurelle 10 nuovi contagi