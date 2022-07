Dai fondali riaffiorano i resti di un'imbarcazione di epoca romana (IL VIDEO). L'eccezionale ritrovamento a largo di Grado

Il ritrovamento è avvenuto nel sito noto come Grado 2, dalla denominazione convenzionalmente assegnata all'imbarcazione naufragata nel III secolo a.C., quindi in epoca precedente alla fondazione di Aquileia e rinvenuta fortunosamente nel 2000 a circa 7 miglia di fronte a Grado e a 19 metri di profondità

UDINE. I carabinieri hanno trovato al largo di Grado i resti di un'imbarcazione romana che fino ad oggi non era mai stata censita. Il relitto si trova a diversi metri di profondità e risulta in maggior parte interrato.

La porzione di scafo oggi visibile ha una lunghezza di 12,20 metri, misurata dalla “gengiva” del canale ma, considerata la conformazione del legno esposto potrebbe risultare di estensione almeno doppia e larghezza stimata non inferiore a 8 metri.

Il ritrovamento è avvenuto nel corso nel periodico controllo dei siti archeologici sommersi svolto costantemente sul territorio nazionale. I Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Udine hanno organizzato, nel territorio di competenza, il monitoraggio di un vasto specchio d’acqua compreso tra Grado e le foci del Timavo, a bordo della Motovedetta della Stazione di Grado in collaborazione con il Centro Subacquei di Genova, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia di Trieste e il Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine.

Il monitoraggio stava riguardando il sito noto come Grado 2, dalla denominazione convenzionalmente assegnata all'imbarcazione naufragata nel III secolo a.C., quindi in epoca precedente alla fondazione di Aquileia e rinvenuta fortunosamente nel 2000 a circa 7 miglia di fronte a Grado e a 19 metri di profondità, su una rotta commerciale che collegava la regione al resto d'Italia e al mondo ellenistico - in corrispondenza dell’isola gradese di Pampagnola sono stati rinvenuti i resti di un’imbarcazione di epoca romana mai prima censita.