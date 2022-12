Dalle piste da sci ai mercatini, traffico intenso sulle strade trentine: bollino nero in A22, rallentamenti verso Madonna di Campiglio e code in Valsugana

Fino alle 18 di oggi è previsto traffico intenso in A22 con bollino nero. Code e rallentamenti si stanno registrando anche lungo le principale arterie stradali che portano alle mete di montagna e agli impianti sciistici

TRENTO. Dalle prime ore di questa mattina sta aumentando il livello di traffico sulle strade trentine.

Sono numerosi i turisti che, approfittando del Ponte dell'Immacola, hanno deciso di arrivare in Trentino per la prima sciata e per visitare i mercatini di Natale.

Per quanto riguarda l'A22 si stanno registrando code e rallentamenti in un lungo tratto autostradale da Mantova a San Michele verso il confine di Stato. In direzione nord, fino almeno le ore 18 di oggi è previsto bollino nero. Si stanno registrando ritardi nella percorrenza di 30 - 35 minuti.





Traffico sostenuto anche nelle strade interne, soprattutto quelle che portano agli impianti sciistici presi d'assalto. Rallentamenti, infatti, si stanno registrando sulla strada statale 239 di Madonna di Campiglio.





Code anche sulla SS47 della Valsugana nella zona di Grigno in direzione Trento. Sono molti i turisti che hanno scelto la giornata di oggi per visitare anche i mercatini.

Sulla rete stradale, al momento, non si registrano incidenti gravi.