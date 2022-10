Drammatico incidente in montagna, morto Remo Meneguz: il corpo individuato grazie a un’app dello smartphone

FALCADE. L’incidente è avvenuto ieri, 16 ottobre, mentre la vittima è Remo Meneguz, 67enne residente a San Donà di Piave che era uscito per una passeggiata nella zona Le Fratte.

A dare l’allarme era stata la moglie che non lo aveva visto rincasare. Grazie a un’app per smartphone è stato possibile rintracciare la posizione dell’uomo. Così sono stati attivati i vigili del fuoco di Agordo e le unità del soccorso alpino della val Biois.

Purtroppo quando i soccorritori sono arrivati sul posto per l’uomo non c’era più nulla da fare, il corpo del 67enne è stato individuato sotto un salto di roccia e circa 50 metri sopra una mulattiera non distante dell'abitato delle Fratte. La salma è stata imbarellata e trasportata sulla strada, per essere affidata al carro funebre.