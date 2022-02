E' morto il grande produttore di vino (padre del Pinot Nero) Franz Haas

BOLZANO. Un infarto mentre si trovava sulla seggiovia e così l'Alto Adige e tutto il mondo del vino hanno perso Franz Haas, uno dei più grandi produttori e vero e proprio guru del Pinot Nero. La tragedia è avvenuta quest'oggi e a darne notizia è il sito specializzato Winesurf.

L’azienda Franz Haas è una delle più antiche e importanti dell’Alto Adige e va avanti, di padre in figlio, da sette generazioni. Lui era Franz Haas VII ed era sempre stato in prima linea per innovare, creare, migliorare prodotti già di per sé straordinari.

Sul sito campeggia una scritta che riassume la filosofia di una scelta di vita e di politica aziendale: ''Dopo quarant’anni di domande e venti di sperimentazioni e confronti, ho fatto la mia scelta. Perché desidero che tutto il nostro lavoro, i giorni e le notti che dedichiamo al nostro prodotto, si concludano sempre con un vino all’altezza del nostro impegno e delle vostre aspettative. Questo è il mio cerchio perfetto, dalle viti fino all’ultimo giro di vite''. E non è un caso se proprio il tappo a vite sia stata una delle sue innovazioni più facili da scoprire.

I vigneti? ''Abbiamo un occhio di riguardo nei confronti delle nostre vigne di cui ci prendiamo cura esclusivamente con sostanze organiche per favorire il processo naturale di coltivazione e fertilizzazione''. Spiega sempre sul sito dell'azienda di famiglia che nei decenni è diventata una delle firme più importanti dell'Alto Adige. Ma non solo. C'è anche tanto Trentino. Ci sono i vigneti ad Isera, le etichette disegnate da Riccardo Schweizer che nacque nel 1925 a Mezzano, borgo del Primiero e il più recente Resort Manna a Montagna, poco sopra Egna, verso la val di Fiemme, tra amene colture di viti e mele, un esclusivo 5stelle, assolutamente inconsueto quanto lussuoso di Luisa Manna moglie del vulcanico produttore altoatesino scomparso poche ore fa.