Ferrovia della Valsugana, la Pat: “Con l'avvio dell'anno scolastico il 50% delle corse sarà garantito dai treni”

Lungo la Ferrovia della Valsugana dalla fine di agosto il servizio è in gran parte svolto con bus sostitutivi a causa del ritiro dall'esercizio dei materiali rotabili, in quanto non venivano assicurati i requisiti di sicurezza rispetto alle misure dei bordini delle ruote dei treni: dal 12 settembre saranno garantiti 24 treni su 48, nei festivi 10 su 18

TRENTO. Ferrovia della Valsugana, con l'avvio dell'anno scolastico la Provincia assicura: “Dal 12 settembre il 50% delle corse sarà garantito dai treni”. Come già riportato in diverse occasioni infatti, da fine agosto il servizio è svolto in gran parte con bus sostitutivi, a causa del ritiro dall'esercizio dei materiali rotabili, in quanto non venivano assicurati i requisiti di sicurezza rispetto alle misure dei bordini delle ruote dei treni (Qui Articolo).





Da lunedì però, assicura Piazza Dante, la Provincia, in accordo con Trenitalia e Trentino trasporti, ha programmato l'impiego di un numero di treni sufficienti a garantire almeno la metà delle corse lungo la Ferrovia della Valsugana. In particolare, riportano le autorità provinciali, nei giorni feriali saranno garantiti 24 treni su 48 e nei giorni festivi saranno garantiti 10 treni su 18. Tutte le altre corse saranno sostituite invece con servizio effettuato da autobus.





L'assessore provinciale alla mobilità, Mattia Gottardi, ha spiegato che sarà massimizzato l'utilizzo dei treni sulle corse che presentano carichi più rilevanti, ringraziando poi l'utenza per aver sopportato il disagio. Il blocco dei treni, come detto, è stato imposto da un anomalo consumo dei bordi delle ruote. Si tratta di un problema che si registra da alcuni anni (Qui Articolo): sostanzialmente si verifica una maggiore usura delle ruote rispetto ai parametri sempre usati per la manutenzione. Normalmente infatti è necessario intervenire dopo i 65mila chilometri percorsi, oggi l'usura non consente di superare i 10mila chilometri.