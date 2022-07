Fiamme altissime e tantissimo fumo visibile da tutta la valle (VIDEO). Ennesimo incendio nei boschi del Trentino

L'ennesimo incendio nei boschi del Trentino è divampato in val di Fassa. Numerosissimi i vigili del fuoco in azione con il supporto aereo dell'elicottero

MOENA. Numerosissimi i vigili del fuoco attivi, con il supporto aereo dell'elicottero, per spegnere un incendio divampato nei boschi della val di Fassa.

L'allerta è scattata oggi, giovedì 21 luglio, sopra il centro abitato di Forno sul territorio comunale di Moena.

Una densa nube di fumo si è levata dal bosco e poi sono divampate le fiamme, visibili a grande distanza, alimentate dal terreno particolarmente secco in questo periodo caratterizzata dalla siccità e dalle temperature elevate.

Sono in corso le operazioni di spegnimento, numerosi i vigili del fuoco allertati per cercare di riportare la situazione sotto controllo. Le attività via terra sono inoltre supportate dall'elicottero che scarica acqua dall'alto per cercare di circoscrivere il fronte delle fiamme.

Si tratta dell'ennesimo incendio scoppiato in Trentino con i principali eventi in valle del Chiese, Nago, Panarotta e Trambileno che hanno devastato ampie zone del territorio provinciale.

Solo nelle ultime due settimane sono andati in fumo oltre 110 ettari di bosco e in alcuni casi c'è il sospetto dell'origine dolosa degli eventi (Qui articolo).