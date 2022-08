Fuochi d'artificio per Ferragosto, scatta la polemica: "Fatti in una zona piena di cani e di specie di uccelli protetti". Etica Animalista: "Paura e stress sugli animali"

Arrivano in questi giorni i fuochi d'artificio per i festeggiamenti di Ferragosto, ma sono tanti i messaggi in difesa degli animali domestici e della fauna selvatica che possono subire un forte impatto a causa del rumore provocato. Ravanelli: "Ogni anno numeri altissimi di animali che scappano e si perdono, in moltissimi casi senza essere più ritrovati. Per loro sono rumori improvvisi"

LEVICO TERME. Arrivano proprio in questi giorni i fuochi d'artificio per i festeggiamenti di Ferragosto. E anche Levico Terme, il 13 agosto, ha deciso di riflettere sullo specchio d'acqua uno spettacolo di luci e colori.

Subito però è scattata la polemica: "I fuochi artificiali sono stati fatti di fronte a un hotel dog-friendly - scrive una persona su Facebook - e a una zona risaputa piena di cani, in un lago dove vivono moltissime specie di uccelli protetti e non, circondato da montagne ricche di vita animale, in una zona appena e tuttora colpita da caldo e incendi, vedi Panarotta. Si potevano fare altri tipi di spettacoli altrettanto belli e attrattivi e meno impattanti all'ambiente che ci circonda".

Non è l'unica a pensarla in questo modo, viste le diverse segnalazioni non solo sui social, a difesa degli animali domestici e della fauna selvatica che possono subire un forte impatto a causa del rumore provocato.

"Ci sono molti motivi per dire no ai botti e fuochi d'artificio - sostiene Ivana Ravanelli, presidente di Etica Animalista - i danni provocati agli animali domestici e fauna sono tantissimi. I cani e i gatti per esempio subiscono forte paura e stress. Ogni anno ci sono numeri altissimi di animali che scappano e si perdono, in moltissimi casi senza essere più ritrovati. Per loro sono rumori improvvisi. Stesso problema per gli uccelli che a causa del rumore si disorientano e scappano, spesso schiantandosi al suolo, contro il muro e tralicci".

Capodanno e Ferragosto sono le feste più ricorrenti per i fuochi d'artificio, e proprio per questo a fine dello scorso anno molte amministrazioni comunali non solo in Trentino, ne avevano vietato l'utilizzo in tutta Italia.