In Trentino in poche ore 12 incidenti sulle piste da sci: due persone elitrasportate in codice rosso al Santa Chiara

Incidenti sulle piste da sci, in due casi è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso: due persone sono state trasferite d’urgenza in ospedale

Foto d'archivio

Contenuto sponsorizzato

TRENTO. A partire da questa mattina, 26 dicembre (fino alle 11) sono almeno 12 gli incidenti avvenuti sulle piste da sci del Trentino che hanno richiesto l’intervento dei sanitari. Intorno alle 10e30, nella zona di San Martino di Castrozza, si è verificato l’incidente più grave quando una persona è caduta mentre sciava riportando un trauma cranico e sbattendo la faccia. Per questo è intervenuto l’elisoccorso che ha prelevato la persona ferita che è stata poi trasferita in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento. Un altro grave incidente ha coinvolto una sciatrice 70enne che si è scontrata con un altro sciatore vicino alla seggiovia Nube d’Argento a Madonna di Campiglio. La donna ha riportato un trauma cranico e anche in questo caso è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Contenuto sponsorizzato Altri incidenti sulle piste da sci sono avvenuti sugli impianti del Cermis, Lusia-Bellamonte e Buffaure-Ciampac ma anche a Pinzolo e, come già anticipato, nell’area di Campiglio. In questi ultimi casi gli sciatori coinvolti non hanno riportato ferite gravi ma è stato comunque richiesto l’intervento dei sanitari e del personale delle piste.