Innalzamento delle temperature, aumenta il pericolo valanghe. Gli esperti: "Massima attenzione, c'è il rischio del distaccamento di lastroni di neve''

Per il giorno di Natale le temperature, secondo le previsioni, saranno miti. Questo farà aumentare il rischio di un indebolimento degli strati di neve e il conseguente aumento della possibilità di valanghe

TRENTO. Le condizioni meteo di questi giorni con l'innalzamento delle temperature portano ad un aumento del pericolo valanghe sul nostro territorio. E' l'allarme lanciato dagli esperti e l'invito, per chi decide di andare in montagna, è quello di fare massima attenzione.

In tutto il Trentino Alto Adige il pericolo valanghe va dal grado medio al forte. Il manto nevoso è debole e fragile e sono molti i punti pericolosi. “La probabilità – viene spiegato nel sito del report valanghe - che l'utenza sportiva-ricreativa possa far distaccare valanghe di neve a lastroni, è elevata. Per lo più, saranno di dimensioni medie (dimensioni tipiche delle valanghe causate da sciatori). Soprattutto nei pendii all'ombra potrebbero diventare di dimensioni più grandi.

Questo perché la neve cade inizialmente quando le temperature sono più basse. Durante la nevicata, le temperature aumentano leggermente. Perciò, la neve più calda si deposita sulla neve poco più fredda, formando un "lastrone" sopra un potenziale strato debole.

A seconda del grado di aumento della temperatura, il manto nevoso si indebolisce velocemente. La domenica del Natale, le temperature saranno miti. Gli esperti chiedono massima attenzione all'utenza sportiva-ricreativa, la situazione valanghiva nelle zone ricche di neve fresca è sicuramente elevata. Come si sa, il maggior numero di incidenti durante un pericolo valanghe elevato capita entro brevi lassi di tempo.