Mal di pancia, vomito e colorito itterico, una bambina di 10 anni ricoverata in ospedale: un caso confermato di epatite acuta pediatrica a Verona

VERONA. E' arrivato anche in Veneto l'allarme per l'epatite acuta che sta colpendo i bambini. Nei giorni scorsi a chiedere massima attenzione alle regioni era stato il Ministro della Salute e a livello globale i casi accertati fino ad oggi sono 160.

IL CASO ACCERTATO IN VENETO

Mal di pancia, diarrea, nausea, vomito e colorito itterico. Sono questi sintomi che hanno portato i genitori di una bambina di 10 anni di Verona a chiedere aiuto al Pronto soccorso pediatrico di Borgo Trento.

Le analisi che sono state portate avanti successivamente hanno confermato che la piccola ha un'infiammazione epatica con valori sballati, soprattutto le transaminasi epatiche alte, indice evidente di danni al fegato hanno spiegato i medici.

Il caso è stato segnalato al Ministero della Salute immediatamente e è entrato nel monitoraggio richiesto dall’Oms per l'epatite acuta pediatrica per la quale al momento non si conosce l'origine. Al momento la piccola è sotto osservazione fino a quando i valori non torneranno normali.

L'ALLERTA IN ITALIA

Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione sanitaria al ministero della Salute, nei giorni scorsi ha emanato una circolare che contiene le prime 11 segnalazioni al 22 aprile nelle regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Sicilia, Toscana e Veneto.

Per essere un caso confermato di epatite acuta pediatrica la persona deve avere un'età non superiore a 10 anni, presentare un'epatite acuta con test negativo ai virus dell'epatite A, B, C, D, E; avere le transaminasi alte.