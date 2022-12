Malore a bordo del camion e il mezzo pesante finisce contro la tettoia dell'autogrill

EGNA. Paura oggi all'area di servizio Laimburg Ovest quando un camion si è mosso finendo per andare contro la tettoia dell'ingresso dell'autogrill. I fatti sono successi intorno alle 13. Il camion si è mosso perché l'uomo a bordo ha avuto un malore e ha perso il controllo del mezzo.





Fortunatamente in quel momento non c'erano persone che stavano attraversando o passando davanti al camion e non ci sono stati feriti. Lo stesso camionista è riuscito a riprendersi ed è uscito autonomamente dal mezzo pesante. Sul posto sono stati chiamati i vigli del fuoco di Bolzano e quelli di Egna assieme ai sanitari.





Il camionista è stato soccorso dal medico di emergenza dell'elicottero Pelikan 1. I danni al camion e all'edificio sono stati relativamente limitati. Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale e quella locale.