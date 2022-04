Miele, in Trentino dopo un'annata da scordare si punta al riscatto. Gli Apicoltori: ''Siamo ottimisti e il meteo ci sta aiutando. Tanti i giovani interessanti a questo settore''

Le prossime settimane saranno fondamentali per il destino dell’annata 2022: la fioritura è infatti un momento delicato per definire la qualità e la quantità della produzione di miele. Facchinelli: "Abbiamo la fioritura del melo e del tarassaco, non piove. Le temperature che si stanno registrano e tutto il resto fa ben sperare per una stagione con ottimi risultati"