Neve, code e disagi sulle strade: tamponamento tra 3 auto sulla Ss47 della Valsugana. A Trento camion bloccato sulla Ss12

In tutto il territorio provinciale, dove da questa mattina cadono abbondati i fiocchi di neve, si registrano disagi e rallentamenti a causa della neve. In particolare sulla Ss47 della Valsugana, in direzione Padova, il traffico è fermo per un tamponamento tra tre veicoli

Contenuto sponsorizzato

TRENTO. Come da previsioni (Qui Articolo), la neve è tornata a scendere anche nei fondovalle questa mattina (9 dicembre) in Trentino, causando parecchi disagi sulle strade del territorio provinciale. Sono molti infatti i rallentamenti che l'arrivo della dama bianca ha causato, tra veicoli in difficoltà e incidenti minori causati dall'accumulo dei fiocchi sulle strade.

In particolare sulla Ss47 della Valsugana un tamponamento tra tre veicoli (che non avrebbe causato, secondo le prime informazioni, feriti gravi) avvenuto all'altezza di Cirè ha bloccato il traffico in direzione Padova. Sul posto si sono portati i soccorritori e la Polizia locale dell'Alta Valsugana per riportare la situazione alla normalità.

Disagi poi anche nel capoluogo, dove a causa della neve un mezzo pesante è rimasto bloccato sulla carreggiata lungo la Ss12, all'altezza dell'uscita 6 verso Trento centro, in direzione Sud. In generale però, come detto, sono parecchi i disagi in tutto il territorio ed alla luce della valutazioni condotte dal Comitato operativo per la viabilità il commissario del Governo Gianfranco Bernabei ha disposto il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate dal km 88 della Ss47 direzione Trento fino alle 13 di oggi (Qui Articolo).