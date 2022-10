Palpeggiamenti nelle parti intime e tentativi di baciarle con la lingua, molestie sulle nipotine: nonno a processo per violenza sessuale aggravata

TRENTO. Morbose attenzioni, molestie sessuali, abusi. E' drammatica la vicenda che vede coinvolte due nipotine abusate dal nonno 73enne. L'uomo, ora, deve risposte di violenza sessuale aggravata davanti al giudice del tribunale di Trento.

La vicenda sarebbe iniziata nel 2013 ma solo dopo alcuni anni le bambine hanno iniziato a confidarsi, a raccontare quello che il nonno aveva fatto. Una situazione che le aveva portate ad avere attacchi di ansia e non solo.

La più piccola, a 6 anni, temeva di non essere creduta. Non era riuscita a raccontare di quella volta in cui il nonno aveva allungato le mani, toccandola dappertutto, palpeggiamenti sempre più frequenti. La stessa sorte è toccata anche alla sorella.

Le due ragazzine quando hanno deciso di parlare hanno ricostruito quello che di tremendo l'uomo aveva fatto. Soprattutto quando i nonni erano in vacanza in Trentino e loro li raggiungevano.

Le indagini portate avanti hanno permesso di ricostruire gli approcci dell'uomo e le tante molestie subite dalla bambina di 6 anni, i palpeggiamenti nelle parti intime e i baci che il nonno cercava di fare anche con la lingua.

Gli episodi contestati al 70enne sono diversi. L'uomo, come già detto, ora è a processo per violenza sessuale aggravata. Le due ragazzine sono state ascoltate nei giorni scorsi