Per il dopo Vasco alla Trentino music arena arriva l’Oktoberfest: “Per la decima edizione abbiamo in serbo tante novità”

La richiesta è stata presentata dalla Edg Spettacoli ancora a febbraio, e per l’Oktoberfest alla Trentino music arena del dopo Vasco c’è il sì di massima della Provincia: “Tante novità sia per quanto riguarda la parte gastronomica che l’offerta musicale”

TRENTO. Per certi versi si tratta di un ritorno ma uno dei primi eventi alla Trentino music arena del dopo Vasco potrebbe essere l’Oktoberfest organizzato dalla Edg Spettacoli, l’azienda che da oltre trent’anni opera nel settore dell’organizzazione di grandi eventi.

“Già nel 2018 e nel 2019, prima del Covid, l’Oktoberfest era stato organizzato nell’area di San Vincenzo, per intendersi la parte dove sorgeva l’hub vaccinale”, spiega Enzo Di Gregorio della Edg Spettacoli. Ancora non è stato firmato un contratto ma gli organizzatori dell’Oktoberfest hanno ricevuto un sì di massima dalla Provincia. “È vero – conferma Di Gregorio – per ora non c’è stata nessuna firma ufficiale ma la nostra richiesta era stata presentata ancora a febbraio, quando erano in corso i lavori per la costruzione della Trentino music arena”.

L’accordo dunque sarà perfezionato nelle prossime settimane, al momento infatti non c’è fretta visto che l’evento, arrivato alla sua decima edizione, si terrà indicativamente a partire dalla seconda metà di settembre. Le date non son ancora ufficiali ma si parla del fine settimana che parte dal 16 settembre fino a quello del 9 ottobre, cinque weekend di festa a tema bavarese.

“Sappiamo che la gestione di un’area così grande non è cosa da poco – conclude Di Gregorio – ma siamo attrezzati. Al momento stiamo attendendo che la macchina burocratica completi il suo iter poi presenteremo ufficialmente la decima edizione che avrà tante novità sia per quanto riguarda la parte gastronomica che l’offerta musicale”.