Rsa, è corsa contro il tempo per salvare i bilanci e non alzare le rette. Upipa: ''La Pat ripianerà i debiti? Bene, ma dagli annunci politici si passi agli stanziamenti''

L'allarme è stato lanciato nei giorni scorsi a causa dei rincari dell'energia da un lato e dall'inflazione dall'altro. Ora si attende di capire dalla Pat come tecnicamente le Rsa potranno attingere alle risorse necessarie per ripianare i debiti. Chiogna: "Lunedì avremo l'assemblea annuale di Upipa ed è stata invitata anche l'assessora Segnana. Sarà un'occasione importante per avere risposte''

TRENTO. “Siamo a fine anno, siamo agli sgoccioli, all'annuncio politico deve seguire tecnicamente lo stanziamento dei fondi o ci facciano sapere le modalità tecniche per attingere a queste risorse di cui noi non abbiamo avuto riscontro”.

E' una corsa contro il tempo quella delle Rsa trentine per riuscire a coprire i buchi di bilancio causati dai rincari dell'energia da un lato e dall'inflazione dall'altro. Ma anche per non alzare le rette. Lo sa bene la presidente di Upipa, Michela Chiogna che, dopo aver appreso l'intenzione da parte della Provincia di ripianare i debiti e di non alzare le rette, chiede ora che si passi dalle parole ai fatti.

L'ALLARME DEI CONTI IN ROSSO

L'allarme era stato lanciato nei giorni scorsi. Su il Dolomiti la presidente di Upipa aveva spiegato che in Trentino i rincari dell'energia hanno portato ad un negativo di circa 3 milioni di euro per le Rsa a cui si aggiunge l'inflazione per circa 4 milioni di euro.

Upipa e Spes avevano proposto delle soluzioni che andavano dalla creazione di un fondo per affrontare degli interventi di riqualificazione energetica per raggiungere un futuro risparmio all'intervento diretto per coprire il buco causato dall'inflazione per poi arrivare ad una programmazione per il prossimo anno.

“Non riusciamo ad avere risposte dalla Provincia. Dicono che non vogliono aumentare le rette ma devono contribuire allora, noi non abbiamo altri margini” aveva detto Chiogna a il Dolomiti (QUI L'ARTICOLO). L'intenzione da parte della Pat sembra essere quella di ripianare i debiti. Ma occorrerà anche capire quali saranno gli stanziamenti per i budget del prossimo anno.



UPIPA

Upipa, l'ente che riunisce il maggior numero di Rsa in Trentino, lunedì 19 dicembre terrà la riunione annuale con tutti i soci amministratori. E' in quella occasione che in molti attendono risposte.

“Noi siamo ben contenti a non innalzare le rette – spiega la presidente di Upipa Michela Chiogna – ma ora attendiamo di capire tecnicamente come si intende fare e il tempo è poco. Per questo abbiamo invitato ufficialmente l'assessora Segnana – spiega Chiogna – oltre ai rappresentanti di Spes alla nostra assemblea”.