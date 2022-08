Scappa dai carabinieri con l’Audi A3 lanciata a 200 km/h: l’auto del 23enne finisce infilzata dal guardrail

ILLASI. Notte movimenta e spericolata per un 23enne che, nella notte tra lunedì e martedì 9 agosto, ha dato vita a un rocambolesco inseguimento con i carabinieri. Tutto è iniziato quando il giovane ha incrociato una pattuglia all’altezza di Illasi, comune in provincia di Verona. Erano all’incirca le 3 di notte.

Per tentare di seminare i militari il 23enne ha spinto la potente Audi A3 (di proprietà di un parente) a oltre 200 chilometri orari. “Una corsa spericolata – commentano i carabinieri – ad altissima velocità, mettendo a rischio la sua vita e quella degli altri utenti della strada”.





La fuga è terminata quando il ragazzo ha perso il controllo dell’auto che è finita infilzata contro un guardrail nel Comune di Arcole. Nel mentre aveva ignorato due semafori rossi e imboccato una rotonda contromano. Nell’incidente il giovane è rimasto illeso. Si tratta di un 23enne di origine magrebina, domiciliato nell’est veronese, incensurato.

Una volta soccorso e identificato il giovane è stato arrestato dai militari di Illasi e da quelli della Compagnia di San Bonifacio con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Agli investigatori il fuggitivo non ha fornito alcun valido motivo in grado di giustificare il suo comportamento. Il giorno stesso, dopo aver convalidato l’arresto, il giudice ne ha disposto la scarcerazione in attesa del processo fissato per il prossimo mese di ottobre.