“Sospendete per due anni l'adunata degli Alpini”: la petizione in due giorni ha più di 13mila firme. Da Guglielmi: “Solidarietà alle penne nere per gli attacchi strumentali”

La raccolta firme è stata lanciata su Change.org da Micol Schiavon e ha già raccolto oltre 13 mila adesioni. L'obiettivo? “Sospendere per due anni le adunate degli Alpini in modo tale da dare un chiaro segnale che in quanto cittadini non siamo più disposti ad accettare un comportamento simile”. Il consigliere Luca Guglielmi (Fassa) intanto invia una nota per “stigmatizzare la grave strumentalizzazione dei fatti di Rimini”

TRENTO. Ha raccolto oltre 13 firme su Change.org la petizione lanciata per sospendere per due anni le adunate degli Alpini, dopo le moltissime segnalazioni di molestie arrivate in occasione del raduno di Rimini (Qui Articolo). A lanciare l'appello Micol Schiavon: “Nel giro di poche ore – scrive – sono state esposte più di 150 denunce da parte di donne e minoranze alle attiviste di Non una di meno, le quali hanno raccolto testimonianze sconcertanti riguardo al comportamento irrispettoso, sessista e violento degli Alpini, i quali non si sono limitati alle molestie verbali, ma sono arrivati a molestare fisicamente anche delle ragazze minorenni”. Nel frattempo dal consigliere provinciale di Fassa Luca Guglielmi arriva invece un messaggio di “solidarietà a tutti gli alpini italiani per questi attacchi strumentali”.

Purtroppo, sottolinea l'autrice della petizione, le vittime delle violenze “faticano a esporre denunce formali alle forze dell'ordine a causa di diversi fattori (paura, umiliazione, scarsa fiducia nelle stesse) e risulta ancora più complicato rintracciare i colpevoli e che vengano presi provvedimenti adeguati”. Oltretutto “non è la prima volta che accade” ricorda Schiavon. “Ogni anno emergono episodi di questo genere eppure continuiamo ad accettare che questo evento abbia luogo, rendendo ancora più insicure le strade delle città italiane per le donne e per le minoranze”. Per questo si chiede quindi di sospendere “per due anni le adunate degli Alpini, in modo tale da dare un chiaro segnale che in quanto cittadini non siamo più disposti ad accettare un comportamento simile, svilente per le donne e per tutte le minoranze. Vogliamo che tutti si sentano liberi di occupare le città senza sentirsi minacciati e in pericolo”. Da parte del Consiglio degli Alpini, conclude Schiavon: “Sono necessari dei seri provvedimenti, le scuse non sono più sufficienti”.

Nel frattempo invece, il consigliere provinciale di Fassa Luca Guglielmi ha inviato una nota per “stigmatizzare la grave strumentalizzazione dei fatti di Rimini contro il corpo degli Alpini occorsa oggi in Consiglio provinciale da parte di alcuni consiglieri”. Secondo Guglielmi infatti: “Del comportamento inqualificabile di taluni non si può certo incolpare la maggioranza silenziosa, corretta ed ordinata che nei tre giorni di adunata nazionale ha dimostrato l'attaccamento ai valori e ai principi del corpo degli alpini. Solidarietà dunque a tutti gli alpini italiani per questi attacchi strumentali che, come nel 2018 a Trento, hanno l'intento di calunniare un intero popolo per i beceri comportamenti di qualche scomposto e isolato depravato”.

Il consigliere provinciale dice di essere stato presente a Rimini (“come del resto alle recenti adunate nazionali”) e di aver trovato un “contesto di amicizia, armonioso, di fratellanza e di pace, che non deve essere inficiato da comportamenti deprecabili ma circoscritti, che andranno verificati e non è scontato che siano riconducibili alla fiera Associazione nazionale alpini”.