Stanchi e incapaci di proseguire vengono portati a valle con l’elicottero: la disavventura potrebbe costare cara a due giovani

BELLUNO. La chiamata al Numero unico per le emergenze è arrivata attorno alle 16e30 di oggi, 4 settembre, la richiesta di aiuto arrivava da due giovani escursionisti che si trovavano sulle sulle Marmarole, gruppo dolomitico situato nel cuore del Cadore.

Una volta ricevute istruzioni sulla posizione l’elicottero dell’Air Service Center, convenzionato con il soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, ha imbarcato due tecnici del soccorso alpino di Auronzo e si è diretto verso le Marmarole.

I due giovani escursionisti stavano scendendo dal Bivacco Fanton lungo il sentiero quando si sono bloccati perché erano stanchi e per questo incapaci di proseguire. Sbarcati nelle vicinanze, i soccorritori hanno aiutato i due ragazzi, un 20enne di Mestrino e un 19enne di Rubano, a salire a bordo per proseguire verso un atterraggio a valle.

Contenuto sponsorizzato

Questa disavventura però potrebbe costare cara ai due escursionisti padovani che potrebbero essere chiamati a risarcire i costi dell’intervento. In Veneto infatti (come in Trentino) esistono delle regole precise. Una precisa delibera specifica che l’intervento è a carico del Servizio Sanitario Regionale qualora siano verificate tutte le seguenti condizioni: l’intervento è disposto dalla Centrale Operativa del Suem; sussistono le condizioni di emergenza/urgenza; le condizioni cliniche del paziente non consentono il trasporto con altri mezzi; il trasporto è seguito da ricovero ospedaliero o da accertamenti presso il Pronto Soccorso; il trasporto è diretto all’ospedale territorialmente competente o ad altro ospedale identificato dalla Centrale Operativa.

Quando però non sussistono tutte queste condizioni il servizio è posto a carico dell’utente, salvo il caso in cui l’intervento è stato richiesto da terzi senza il consenso dell’interessato. Così, quando la richiesta di aiuto non rientra fra quelle in elenco, il soccorso e il trasporto con elicottero hanno una tariffa di 90 euro al minuto di volo, con un tetto massimo fissato a 7.500 euro