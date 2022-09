Sul Garda la cerimonia per ricordare i 25 militari Usa a bordo del mezzo anfibio affondato nel '45 (FOTO)

La cerimonia è stata organizzata dall'associazione Benach a Torbole del Garda in occasione del National Pow/Mia Recognition Day, la giornata che negli Stati Uniti (ed in tutto il mondo) i familiari dedicano al ricordo dei militari americani finiti prigionieri di guerra (Prisoners of war) o dispersi in azione (Missing in action): presenti anche il sindaco di Nago-Torbole Gianni Morandi e la vice-sindaca Sara Balduzzi, insieme alle autorità religiose e a diversi ufficiali americani arrivati dalla base Usa di Vicenza

NAGO-TORBOLE. Una cerimonia sul Garda per ricordare i 25 militari Usa a bordo del Dukw affondato il 30 aprile del '45 nelle acque del Benaco: è questa l'iniziativa organizzata ieri (16 settembre) dall'associazione Benach a Torbole (in piazzeta Lietzmann), in occasione del National Pow/Mia Recognition Day, la giornata che negli Stati Uniti (ed in tutto il mondo) i familiari dedicano al ricordo dei militari americani finiti prigionieri di guerra (Prisoners of war) o dispersi in azione (Missing in action).

Ad organizzare la cerimonia, che si svolge il terzo venerdì di settembre e prevede tradizionalmente la presenza di una bandiera nera dedicata ai caduti ed un tavolo 'vuoto' decorato con alcuni simboli speciali in onore dei militari finiti prigionieri di guerra o dispersi in azione, è stato Ben Appleby, membro dell'associazione Benach e appassionato di storia, che da anni sta portando avanti accurate ricerche sulla vicenda dell'affondamento del mezzo anfibio americano nel lago di Garda (vicenda della quale, in più occasioni, si è occupata anche il Dolomiti).

Nelle sue ricerche, spiega Appleby, l'uomo ha scoperto tra l'altro che uno dei 25 militari Usa caduti a bordo del Dukw il 30 aprile del '45 era in realtà nato in Italia e si era poi trasferito negli States a 7 anni: si tratta di Nicolas Del Grosso, alla guida quel giorno del mezzo anfibio. “Oggi quindi – dice Appleby – non stiamo ricordando qui solo i soldati americani, ma anche un militare nato proprio in Italia”. Dopo 10 anni di ricerche, continua Appleby: “Sono riuscito a recuperare le fotografie di 19 dei 25 soldati caduti quel giorno e sono in contatto con le rispettive famiglie in America". L’associazione Benach nel frattempo, dice Appleby, insieme al Museo Storico del Trentino sta ultimando un documentario che racconterà la storia di questi 25 uomini e che uscirà nel 2023.

Presenti alla cerimonia in occasione del National Prisoners of War/Missing in Action Recognition Day anche il sindaco di Nago-Torbole Gianni Morandi e la vice-sindaca Sara Balduzzi, insieme al parroco don Christian, a due ex-insegnanti della base militare USA di Vicenza Lisa Balboni e Mary Generale, ed al cappellano militare della Caserma Ederle Tenente Colonnello John Hubbs. In occasione della cerimonia il Ranger in pensione Rick Tscherne, fondatore e co-organizzatore insieme l’Associazione Benach della marcia storica 40 Mile Darby March, ha percorso le 40 miglia della marcia da Peschiera del Garda a Torbole, arrivando in serata a Torbole per partecipare alla commemorazione. Erano presenti, sempre dalla base USA di Vicenza, anche il capitano David W. West della 207th Military Intelligence Brigade e lo specialista Daedrick R. Lashley, sempre della 207th Military Intelligence Brigade. Come specificato sul sito ufficiale della Marina americana, sono diversi i simboli che vengono posizionati sul tavolo vuoto in memoria dei soldati: dai tovaglioli neri (a simboleggiare il lutto dei familiari) fino alla Bibbia e ad un bicchiere di vino rovesciato (a simboleggiare come non sia più possibile brindare insieme ai compagni caduti).