Sul Monte Baldo uno dei campi da golf più grandi del Trentino (FOTO): 50 ettari, 18 buche e un costo di circa 9 milioni di euro

NAGO-TORBOLE. Circa 50 ettari, 18 buche agibili 12 mesi all’anno per un costo compreso fra gli 8 e 9 milioni di euro, sono questi i numeri del campo da golf che si vorrebbe realizzare alle pendici del monte Baldo. I terreni sarebbero quelli della località Daine interamente di proprietà del comune di Nago-Torbole.

“Non c’è da fare nessun esproprio inoltre si tratta di una zona poco pregiata”, commenta Roberto De Laurentis già candidato sindaco di Arco ma per l’occasione in veste di presidente della società Alto Garda Golf Srl. Quest’ultima è una delle realtà promotrici del progetto assieme all’architetto Luca Borzaga, progettista dell’opera e presidente del “Dolomiti Golf club”, e al comitato “Pro Golf Nago-Torbole”, presieduto dal portavoce Davide Rigotti, Bruno Lenzi e Illuminato Rosà, solo per fare alcuni nomi.





“Sono stato contatto dai promotori del comitato con l’obiettivo di realizzare un campo da golf nel territorio dell’Alto Garda”, spiega De Laurentis. “È stata costituita una società estremamente strutturata di cui fanno parte l’Apt Garda Dolomiti, Amsa, Garda Trentino e sviluppo, Riva Fiere e Congressi la Lido di Riva del Garda e il coordinamento imprenditori dell’Alto Garda. Hanno tutti una quota paritaria del 16,67% della società, nata ancora nel 2008 e rimasta per molto tempo inattiva”.





Adesso sul piatto c’è un progetto di massima che dovrà essere valutato, anche se ha già raccolto l’interesse di diverse amministrazioni locali, compresa quella di Nago-Torbole presieduta dal sindaco Gianni Morandi. Forti resistenze però iniziano a palesarsi nel mondo ambientalista. “Si tratterebbe di un unicum per il Trentino – afferma De Laurentis – perché sarebbe il solo campo da golf a poter rimanere attivo anche fuori stagione per 12 mesi all’anno”.