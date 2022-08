Vaiolo delle scimmie, salgono a 662 i casi confermati: sono dieci le donne contagiate

TRENTO. Continuano ad aumentare i casi di vaiolo delle scimmie in Italia: salgono infatti a 662 quelli confermati, con un incremento di 18 casi rispetto all'ultima rilevazione del 12 agosto scorso. A fotografare la situazione è l'ultimo bollettino pubblicato dall'Istituto superiore di Sanità.

A partire dal 7 maggio 2022 diversi Paesi hanno segnalato casi di vaiolo delle scimmie (Monkeypox - MPX). Nel nostro Paese il primo caso è stato confermato il 20 maggio 2022.

Per quanto riguarda i dati regionali, la regione più colpita è la Lombardia con 291 casi e 8 in più rispetto una settimana fa. C'è poi il Lazio con 121 casi seguito dal Veneto e Piemonte. In Trentino, sempre secondo il bollettino dell'Iss i casi confermati al momento sono 3.

I casi collegati a viaggi all'estero sono 185. L'età mediana delle persone infettate è di 37 anni: si tratta di 652 uomini e 10 donne.