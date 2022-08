Vaiolo delle scimmie, quarto caso in Trentino: nei giorni scorsi è stato confermato il contagio

Il quarto contagio è stato confermato a il Dolomiti dall'Azienda sanitaria. La persona si trova in isolamento nella propria abitazione, in Italia sono 714 i contagi registrati

TRENTO. Continuano ad aumentare i casi di vaiolo delle scimmie in Italia. Secondo l'ultima rilevazione fatta dall'Istituto Superiore di Sanità, sono 714 i casi confermati nel nostro Paese con un aumento di 52 rispetto a una settimana fa. Di questi 194 sono collegati a viaggi all'estero.

Ad aumentare sono i casi anche in Trentino. Nei giorni scorsi, infatti, è stato confermato il quarto caso. Per ovvi motivi di privacy non vengono fornite informazioni sul paziente che, viene spiegato a il Dolomiti dall'Azienda sanitaria, non è ricoverato ma si trova in isolamento nella propria abitazione.

E' stata ovviamente avviata l’indagine epidemiologica per individuare eventuali contatti a rischio e adottare, se necessario, le misure preventive previste.

Contenuto sponsorizzato

Si ricorda che perché possa avvenire il contagio sono necessari contatti molto stretti, come ad esempio un contatto diretto faccia-faccia, pelle-pelle o bocca-pelle, o un contatto con oggetti contaminati (biancheria da letto).

Ad inizio giugno era stato diagnosticato il primo caso di vaiolo delle scimmie in provincia di Trento. Si trattava di una persona rientrata dalle Isole Canarie.

Lo scorso 23 luglio l’Oms ha dichiarato il vaiolo delle scimmie un’emergenza sanitaria globale.