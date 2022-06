Primo caso di vaiolo delle scimmie in Alto Adige: ''Il paziente è ricoverato in ospedale: avviato il contact tracing''

E' stata identificata una persona con il vaiolo delle scimmie in Alto Adige. L'Azienda sanitaria: "Il paziente si è presentato in pronto soccorso con i sintomi della malattia: il sospetto diagnostico confermato da tampone Pcr". A inizio giugno era stato trovato il primo caso anche in Trentino

BOLZANO. E' stato identificato un caso di vaiolo delle scimmie in provincia di Bolzano. La conferma arriva dall'Azienda sanitaria altoatesina: "Il paziente è ricoverato in ospedale: non è grave".

Nella giornata di oggi, mercoledì 22 giugno, è stato confermato in Alto Adige il primo caso di vaiolo delle scimmie.

"Una persona si è presentata ieri (martedì 21 giugno) al pronto soccorso dell'ospedale di Bolzano - spiega l'Azienda sanitaria altoatesina - lamentando i tipici sintomi della malattia: il sospetto diagnostico è stato confermato attraverso un tampone Pcr".

La persona era da poco rientrata da un viaggio in uno dei Paesi ritenuti a rischio. L'Azienda sanitaria altoatesina comunica inoltre che è già stata avviata l’indagine epidemiologica per il tracciamento dei contatti stretti.

"Il paziente al momento è ricoverato nel Reparto delle malattie infettive con condizioni cliniche non gravi e stabili", conclude la nota l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

A inizio giugno anche in Trentino era stato identificato un caso di vaiolo delle scimmie e non si era resa necessaria l'ospedalizzazione (Qui articolo): si trattava di una persona rientrata dalle Isole Canarie.

A livello di malattia il vaiolo delle scimmie, è simile al vaiolo umano: inizia tipicamente con una sindrome similinfluenzale e un gonfiore dei linfonodi, seguito da un'eruzione cutanea sul viso e sul corpo.

La maggior parte delle persone guarisce dalla malattia - che è endemica in alcune parti dell'Africa centrale e occidentale e di solito è il risultato di uno stretto contatto con animali infetti - entro poche settimane, ma la patologia può essere anche fatale.

Secondo l’Oms quest’anno sono stati registrati casi già da gennaio. Ma c'è stato un incremento dei casi in Italia dal 7 maggio, come riporta il ministero della salute. Il primo caso italiano risale al 17 maggio e ha richiesto l’ospedalizzazione del paziente. Oggi in Italia si contano 71 casi sulla base dei dati al 17 giugno scorso.