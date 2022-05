''Primo caso di vaiolo delle scimmie in Veneto'', l'Ecdc: ''In sei giorni casi quintuplicati. Regno Unito paese dove se ne contano di più''

VERONA. Primo caso di vaiolo delle scimmie in Veneto. Lo ha comunicato l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona dopo che i test sono stati confermati dal laboratorio dell’IRCSS Ospedale Sacro Cuore di Negrar. Il paziente è attualmente stazionario presso il proprio domicilio in Lombardia e valutato periodicamente, tramite Telemedicina dai medici infettivologi dell'Azienda ospedaliera di Verona.

''Siamo soddisfatti della rapida diagnosi che dimostra come il sistema di allerta clinico infettivologico dell’Azienda funzioni perfettamente - afferma il Direttore Generale dell’Azienda Callisto Marco Bravi -. Ritengo che questo caso non debba destare preoccupazione perché il sistema ospedaliero è in grado, anche grazie alla terribile esperienza della pandemia COVID, di rispondere rapidamente a questa tipologia di infezioni. Sono state inoltre inviate, come di consueto, le dovute segnalazioni alle Autorità competenti regionali e nazionali''.

“E’ importante inoltre sottolineare – aggiunge Evelina Tacconelli, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive - come per il vaiolo delle scimmie è già a disposizione un vaccino e una terapia per via orale. A marzo AIFA ha infatti approvato il Tecorivimat, farmaco antivirale in compresse, con questa specifica indicazione. Non sono ancora disponibili linee guida specifiche, ma è verosimile che il trattamento venga inizialmente riservato a soggetti immunocompromessi o con patologie concomitanti gravi a rischio di una evoluzione del vaiolo grave” .

Intanto l'Ecdc certifica che in pochi giorni sono 219 i casi confermati di vaiolo delle scimmie in tutto il mondo al di fuori dei Paesi in cui la malattia è endemica. Un totale di 19 paesi in cui la malattia è insolita, la maggior parte in Europa, hanno segnalato almeno un caso confermato. "La maggior parte dei casi sono giovani uomini, che si identificano come uomini che hanno rapporti sessuali con uomini. Non ci sono stati decessi", specifica l'agenzia europea con sede a Stoccolma. Al di fuori degli 11 paesi africani in cui questa malattia rara è endemica, tre paesi attualmente concentrano la maggior parte dei casi confermati: il Regno Unito, il primo paese in cui sono stati individuati casi insoliti all'inizio di maggio (71 casi), Spagna (51) e Portogallo (37), secondo l'ECDC. In Italia a ieri erano 6 i casi diagnosticati.

L'Europa concentra la maggior parte dei casi con 191 casi, di cui 118 nei paesi dell'UE. Canada (15), Stati Uniti (9), Australia (2), Israele (1) ed Emirati Arabi Uniti (1) sono i sei paesi non europei con casi considerati confermati. I casi sospetti non sono conteggiati nel rapporto. Il numero totale di casi registrati dall'Ecdc mercoledì è quasi quintuplicato dal suo primo conteggio il 20 maggio, quando l'agenzia ha contato 38 casi. Lunedì, nella sua prima valutazione del rischio, l'ECDC aveva però ritenuto che la probabilità di contagio nella popolazione generale fosse "molto bassa" ma che fosse invece "alta" nelle persone con più partner sessuali. Lo stesso giorno, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha confermato una situazione "atipica" ma ha ritenuto possibile "fermare" questa trasmissione della malattia tra gli esseri umani.