Andrea Papi, il messaggio di Alessia a 6 mesi dalla morte: "Che il mio amore possa arrivare fin lassù e che il tuo possa sollevarmi un po'"

TRENTO. Il cinque ottobre sono passati sei mesi dalla terribile morte di Andrea Papi, il giovane che è stato ucciso dall'orsa JJ4 a Caldes. Sei mesi drammatici per la sua famiglia e anche per la sua fidanzata Alessia Gregori che proprio ieri, sui social, ha voluto ricordare Andrea.

“Oggi sono 5 anni con te e 6 mesi senza di te” scrive in un messaggio pubblicando una loro foto assieme. “Con te è volata via una parte di me, ma ti prometto che una parte di te vivrà per sempre dentro di me”.

La morte di Andrea Papi ha sconvolto il Trentino e non solo. Tutto è iniziato il 5 di aprile scorso. Le ricerche per il mancato rientro del 26enne di Caldes scattano in serata. Fin da subito si concentrano lungo la “strada forestale Crocefisso Prà Conz”. Qui il corpo di Papi viene ritrovato intorno alle 3e45. Successivamente si confermerà che ad uccidere Andrea Papi è stata l'orsa JJ4 che oggi si trova rinchiusa al Casteller. Una tragedia immensa sulla quale sta andando avanti anche una vicenda giudiziaria.

Nelle scorse settimane a parlare attraverso una lettera era stato il padre di Andrea Papi. La famiglia ha chiesto le dimissioni del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, dell'assessora Giulia Zanotelli e del dirigente generale della Protezione civile, Raffaele De Col (QUI L'ARTICOLO).

Nelle scorse ore, come detto, a ricordare Andrea è stata la fidanzata. “Che il mio amore possa arrivare fin lassù e che il tuo possa sollevarmi un po'” scrive Alessia Gregori. “Ti cerco in ogni volto, in ogni profumo, in ogni canzone e in ogni luogo. La tua assenza è così pesante che è diventata una presenza. Ti amo e ti penso, ciao amor”.