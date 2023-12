Aveva urlato "Devi fare la fine di quella di Vigonovo" alla giovane arbitra, un 50enne ha ricevuto un Daspo di 5 anni. Bandito da tutte la manifestazioni sportive in Italia

PADOVA. Aveva pronunciato "Devi fare la fine di quella di Vigonovo", una frase terribile e d'inaudita violenza rivolta a una ragazza, una giovane arbitra di una partita giovanile di pallacanestro (Qui articolo). Un 50enne di Camposampiero (Padova) ha ricevuto un Daspo di 5 anni. Non potrà partecipare alle manifestazioni sportive sul territorio nazionale fino al 2028. Questa la decisione di Marco Odorisio, questore di Padova.

Il genitore aveva aggredito un'arbitra di 17 anni perché avrebbe a suo dire favorito la squadra avversaria. Da lì i gravi insulti, comunque non dovrebbe essere normale offendere un direttore di gara o qualche atleta durante una manifestazione sportiva, e poi la tremenda frase con riferimento alla tragedia di Giulia Cecchettin, uccisa a 22 anni dall'ex fidanzato Filippo Turetta.

I Cittadella Gunners, indignati, avevano preso le distanze e si erano scusati con la giovane arbitra. "Alla luce dei recenti avvenimenti del 3 dicembre, il club vuole rendere note le più profonde e sentite scuse all'arbitra della gara. Ci scusiamo anche con tutte le persone che, assistendo a questi comportamenti inaccettabili, si sono sentite coinvolte e colpite. Crediamo fermamente nei valori educativi di rispetto e unità che lo sport può e deve promuovere e prendiamo posizione contro qualsiasi atteggiamento che non sposi questi principi: noi Gunners ci dissociamo profondamente".

Adesso nei confronti del 50enne è arrivato un provvedimento di Daspo di 5 anni, bandito da tutte le manifestazioni sportive in Italia. E' stato anche segnalato all'autorità giudiziaria per i reati di minaccia e diffamazione, aggravati dall'aver agito nei confronti di una minore e in un luogo dove si stava svolgendo il match.