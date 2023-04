Bloccati sulla parete chiamano i soccorsi (FOTO): recuperati nella notte due giovani sul Garda

Ore di lavoro questa notte per gli operatori del soccorso alpino bresciano per il recupero di due giovani rimasti bloccati sulla cresta del Castello di Gaino, a Toscolano Maderno: i due sono rimasti incrodati a tre quarti del percorso

BRESCIA. L'allarme è scattato attorno alle 20 e 30 di ieri, venerdì 7 aprile, a Toscolano Maderno, sulla sponda bresciana del lago di Garda: due giovani sono rimasti incrodati sulla cresta del Castello di Gaino, a tre quarti del percorso a circa 800 metri di quota. Incapaci di proseguire in qualunque direzione i due hanno quindi chiamato i soccorsi, che sono riusciti a recuperarli dopo un intervento durato diverse ore.





Nel buio le squadre sono riuscite a localizzare i due giovani sulla cresta del Castello di Gaino, proseguendo poi in progressione con alcuni tiri di corda. Poco dopo i soccorritori hanno raggiunto i ragazzi, mettendoli in sicurezza e calandoli per circa 200 metri, per poi accompagnarli in corda corta.

Una volta scesi dalla parete, le squadre di soccorso intervenute sul posto hanno accompagnato i due ragazzi attraverso un canale e infine sul sentiero. L'intervento è terminato in piena notte, attorno all'1 e 30: in azione sul posto sette tecnici della V Delegazione bresciana stazione di Valle Sabbia, insieme con i vigili del fuoco – Saf permanenti di Salò.