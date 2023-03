Crm pieno e stop alla raccolta rifiuti a Brentonico, l'allarme dal Comune. Tonina: ''Sono state fatte le gare per esportare il materiale, i container saranno svuotati''

TRENTO. “La situazione è di massima attenzione e non è semplice. Ma non certamente al punto di bloccare la raccolta dei rifiuti. E' già stato comunque tutto risolto”. Usa queste parole il vicepresidente della Provincia Mario Tonina contattato da il Dolomiti dopo l'allarme lanciato nei giorni scorsi dal Comune di Brentonico.

Attraverso un avviso pubblicato sui canali social, infatti, l'Amministrazione comunale comunicava che “la raccolta ingombranti presso il Crm di Castione è sospesa fino a data da destinarsi” aggiungendo che “Questa problematica si sta verificando in tutto il Trentino, il sistema di raccolta dei rifiuti è in grave sofferenza in quanto le discariche sono in via di esaurimento”.

Ecco l'invito fatto giustamente alla popolazione “ad operare con responsabilità” e pazientare finché la situazione non si sblocca. “Informeremo la cittadinanza quando sarà possibile conferire i rifiuti ingombranti a Castione. Abbandonare o gettare i rifiuti oltre che indecoroso è vietato da legge e punibile con sanzioni. La polizia municipale sta svolgendo appositi controlli per individuare i comportamenti illeciti ed applicare le relative sanzioni” veniva spiegato dal Comune.

“Abbiamo lanciato questo messaggio – ha spiegato l'assessora all'Ambiente, Energia e vicesindaca Silvia Mozzi – perché erano arrivate delle segnalazioni di abbandoni di materiale. Per evitare un protrarsi di comportamenti incivili abbiamo quindi deciso di fare un appello alla cittadinanza".

Tonina ha spiegato a il Dolomiti che vi è stato qualche problema nella comunicazione fra i vari enti. “Erano in corso delle gare per i rinnovi e gli affidamenti alle aziende che hanno il compito di portare via il materiale” spiega il vicepresidente. “Ora queste gare sono state fatte e il problema è già risolto”.

A confermarlo in queste ore è stata anche la vicesindaca. “Avevamo alcuni container che erano pieni – ci spiega – ma ora ci è stato comunicato che verranno completamente svuotati. Speriamo che questo possa avvenire nel più breve tempo possibile”