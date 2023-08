Danni all'ambiente in Trentino, dalla gestione non autorizzata all'abbandono dei rifiuti, 63 accertamenti in 90 giorni: 6 persone denunciate e multe per 11 mila euro

Foto archivio

TRENTO. Dalla gestione non autorizzata all'abbandono di rifiuti, è costante l'impegno dei carabinieri del comando provinciale di Trento sull'attività di prevenzione e repressione degli illeciti di natura ambientale.

La percezione dell’importanza di tale missione aveva indotto il Comando Provinciale di Trento, già nei mesi scorsi, ad organizzare un seminario formativo in materia ambientale in sinergia con altri enti presenti sul territorio (Noe dei Carabinieri, Appa e Corpo Forestale Provinciale) per meglio orientare l’azione di vigilanza dei propri Carabinieri, al fine di preservare il delicato ecosistema del Trentino.

La formazione ha prodotto risultati positivi se si considera che nel corso degli ultimi tre mesi i militari hanno svolto ben 63 accertamenti specifici con 95 persone e 50 automezzi controllati.

In tutto sono state denunciate all’autorità giudiziaria 6 persone per reati in materia ambientale e precisamente per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, abbandono di rifiuti, nonché contestate 10 violazioni amministrative per un importo complessivo di quasi 11 mila euro.

Nel corso dei summenzionati controlli sono stati eseguiti anche 3 sequestri, un’area adibita a stoccaggio non autorizzato di rifiuti, un cantiere e un autocarro.