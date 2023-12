“Dati allarmanti sul calo ulteriore dei nuovi nati, chiediamo un incontro urgente con i nuovi assessori per un piano straordinario di interventi per giovani e famiglie”

Foto d'archivio

TRENTO. La squadra di governo del presidente Fugatti è stata completata nella giornata di oggi (13 dicembre) con l'ingresso in giunta di Giulia Zanotelli (al dicastero agricoltura, ambiente, difesa idrogeologica ed enti locali) e Simone Marchiori (escluso alle ultime elezioni provinciali con l'assessorato casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell'Autonomia), dopo settimane di stallo nella definizione da una parte dei componenti della Giunta e dell'altra dell'elezione del presidente del Consiglio provinciale. Sciolti però gli ultimi nodi, ora sul tavolo del nuovo governo provinciale gli impegni e le richieste non mancano: tra queste, i sindacati hanno voluti rivolgersi oggi ai nuovi assessori competenti per chiedere un “incontro urgente sull'emergenza natalità” e per l'avvio di un confronto per la definizione di “un piano straordinario di interventi per i giovani e le famiglie”.

La lettera unitaria di Cgil, Cisl e Uil del Trentino (firmata dai segretari generali Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti) si rivolge direttamente ai nuovi assessori: Francesca Gerosa (vice-presidente e assessora, tra le altre cose, all'istruzione e alle politiche per la famiglia), Simone Marchiori (assessore alle politiche per la casa) e Achille Spinelli (assessore allo sviluppo economico, università, ricerca e lavoro). Il problema è noto da tempo (come lo sono le conseguenze, anche sul mondo del lavoro, Qui e Qui Articolo) e non riguarda solo il Trentino (Qui Articolo), dove però, secondo le sigle sindacali, i dati sono ulteriormente peggiorati nel corso del 2023.

“Coerentemente alla piattaforma sindacale adottata da Cigl, Cisl e Uil del Trentino il 6 settembre scorso – scrivono i sindacati – su retribuzioni, giovani e welfare e trasmessa al presidente della Provincia l'8 novembre, siamo a chiedervi un incontro urgente in merito all'emergenza denatalità, anche in considerazione dei dati allarmanti sul calo ulteriore dei nuovi nati nel corso del corrente anno, e al fine di avviare un processo di concertazione e condivisione delle politiche per la casa, per l'occupazione, in particolare quella femminile e di sostegno ai giovani e alle famiglie colpite ancora oggi da un andamento dei prezzi che falcidia il potere d'acquisto di lavoratrici e lavoratori per giungere, auspicabilmente, ad un piano straordinario di interventi da qui a pochi mesi”.