IL VIDEO. Lancia un badile contro un orsetto, le immagini diventano virali: “Presentata denuncia in Procura per individuare il responsabile”

A segnalare quanto accaduto in Abruzzo è l’Associazione italiana difesa animali ed ambiente, che chiede venga fatta chiarezza sulle immagini diventate virali sul web: non è chiaro quando il video sia stato girato, né il luogo esatto, ma gli animalisti chiedono alle autorità di fare chiarezza

L’AQUILA. Scaglia con violenza un badile contro un cucciolo di orso: le immagini diventano virali dopo la pubblicazione sui social e gli animalisti chiedono alle autorità di fare chiarezza sull’accaduto.

A segnalare l’episodio, avvenuto in Abruzzo, è l’Aidaa (l’Associazione italiana difesa animali ed ambiente) che ha presentato una denuncia alla Procura: “C’è un video che gira nel web – scrivono – che mostra un uomo in divisa ed armato (forse un guardia caccia) che scaccia un orsetto da quella che pare una proprietà privata, ma sul finire del video si vede che l’uomo con violenza inaudita scaglia contro il piccolo orso un badile, mentre per fortuna il cucciolo era già per la metà oltre la recinzione”.

L’Aidaa, venuta in possesso del video, oltre a pubblicarlo sui social ha individuato, scrive l’associazione: “La persona che lo ha pubblicato (ovviamente potrebbe non essere né l’autore della violenza né tantomeno colui che ha girato il video) presumibilmente per prima e che dovrebbe essere a conoscenza della data esatta dove è stato girato e del luogo (si vocifera che il video non sia nuovissimo, e che l’orsacchiotto fatto oggetto di violenza potrebbe essere un giovane Juan Carrito, ma non è dato sapere con certezza)”.

Proprio per questo l’associazione animalista ha deciso di denunciare il fatto in Procura, chiedendo alle autorità di ricostruire e fare chiarezza su quanto accaduto.