In Trentino cresce la 'povertà sanitaria': ''Sempre più persone non riescono ad acquistare medicinali''. Banco Farmaceutico: ''Aiutiamo 12 mila persone''

Sono sempre di più le famiglie che si trovavano a fare i conti con le spese farmaceutiche in aumento. Bellandi: ''In Trentino la situazione è peggiorata nel corso degli anni e lo possiamo vedere dall'aumento degli enti assistenziali che chiedono un aiuto"

Foto: Banco Farmaceutico

TRENTO. Un tempo i sacrifici si facevano per far studiare i figli, comprare casa, assicurarsi una vecchiaia dignitosa. Oggi, anche per tutelare la propria salute e quella dei propri famigliari. In Trentino, purtroppo, anno dopo anno sta guadagnando terreno la “povertà sanitaria”.

Sono sempre di più le famiglie che faticano ad accedere alle cure mediche di cui hanno bisogno ma che faticano anche e soprattutto ad acquistare i medicinali a causa di un reddito troppo basso e ai prezzi che sono aumentati. C'è la corsa dell'inflazione ma non è l'unica causa. Nonostante gli aiuti messi in campo dall'ente provinciale la platea di chi si trova a fare i conti con difficoltà economiche e drammaticamente ampia.

Lo sanno bene gli enti che aiutano chi si trova in difficoltà. E lo sa bene il Banco farmaceutico del Trentino Alto Adige che qualche settimana fa è riuscito a raccogliere circa 10600 medicinali con l'aiuto di circa 80 farmacie su tutta la regione, per poi consegnarli agli enti assistenziali che ricevono le richieste di aiuto.

“Che la situazione sia peggiorata – spiega a il Dolomiti , Claudio Bellandi del Banco Farmaceutico di Trento – lo si capisce anche dal progressivo aumento di richieste da parte degli enti. Sono loro che raccolgono i bisogni delle famiglie”. Ad oggi a Trento sono 16 gli enti assistenziali che grazie all'impegno del Banco Farmaceutico distribuiscono i medicinali a chi non ha i soldi per pagarseli. A Bolzano sono la metà.

A livello nazionale, secondo i dati pubblicati dall'ultimo Rapporto Donare per curare – Povertà Sanitaria e Donazione Farmaci realizzato con il contributo incondizionato di Ibsa Farmaceutici e Aboca da OPSan – Osservatorio sulla Povertà Sanitaria, nel 2022 le persone in condizioni di povertà assoluta sono state 5 milioni 571 mila persone (9,4% della popolazione residente). Circa il 7% di queste (pari a 390 mila individui) si è trovato in condizioni di povertà sanitaria. Ha dovuto, cioè, chiedere aiuto per ricevere gratuitamente farmaci e cure.

“In Trentino Alto Adige – spiega sempre Bellandi – come Banco Farmaceutico aiutiamo 12 mila persone che chiedono dei medicinali ma non hanno i soldi per pagarli. C'è però un sommerso importante che non rientra in queste statistiche”.

Le difficoltà colpiscono chi ha redditi bassi ma sacrifici e rinunce riguardano sempre più spesso anche quelle non povere. “Sono sempre di più le persone – ci spiega Piero Morelli, presidente dei titolari di Farmacie in Trentino – che cercano le offerte o cercano i farmaci di libera vendita al minor prezzo possibile. Il nostro sistema sanitario pubblico sta tenendo botta e c'è un'erogazione importante anche di presidi. Le prime avvisaglie di difficoltà, però, si vedono".

Fondamentale, spiega il presidente dei titolari di Farmacie in Trentino, è tenere monitorata la situazione. “Ci deve essere un'attenzione continua per evitare di trovarci a correre dietro a situazione di difficoltà”. La Sanità deve rimanere un settore fondamentale su cui continuare ad investire affinché la salute, diritto garantito dalla Costituzione, non diventi oggetto di sacrificio.