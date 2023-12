Sanità, sempre più famiglie in difficoltà chiedono aiuto alla Caritas per pagare visite private: “Liste d'attesa lunghe, col sistema pubblico arriverebbero tardi a curarsi”

La Caritas per la sola città di Trento nel corso dell'ultimo anno ha speso circa 14 mila euro fra medicinali e visite mediche di vario tipo. Don Leonardelli: "In tanti hanno questo problema e non c'è discriminazione di origine, colpisce tutti”

TRENTO. Che la malattia 'corra meno' delle liste d'attesa. E' la sperenza che sempre più trentini hanno in un sistema sanitario in condizioni drammatiche. C'è chi è costretto ad attendere diversi mesi per avere una visita medica e chi invece decide di rinunciarci e di rivolgersi al privato. Ma non sempre è una scelta facile.

Anche in Trentino c'è un numero sempre maggiore di famiglie che si trovano costrette a pagare di tasca propria, a volte indebitandosi, per prestazioni e cure mediche.

Lo sanno bene gli enti che aiutano chi si trova in difficoltà. E lo sa bene il Banco farmaceutico del Trentino Alto Adige che nei mesi scorsi è riuscito a raccogliere circa 10600 medicinali con l'aiuto di circa 80 farmacie su tutta la regione, per poi consegnarli agli enti assistenziali che ricevono le richieste di aiuto.

LA POVERTA' SANITARIA

I dati preoccupanti sono stati diffusi nei giorni scorsi dalla Fondazione Banco Farmaceutico. A livello italiano nell’anno in corso, 427.177 persone (7 residenti su 1.000) si sono trovate in condizioni di povertà sanitaria.

Hanno dovuto, cioè, chiedere aiuto ad una delle 1.892 realtà assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico per ricevere gratuitamente farmaci e cure. Rispetto alle 386.253 persone del 2022, c’è stato un aumento del 10,6%.

Intanto, la spesa farmaceutica delle famiglie aumenta, ma la quota a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) diminuisce. Nel 2022 (ultimi dati disponibili), la spesa farmaceutica totale è pari a 22,46 miliardi di euro, 2,3 miliardi in più (+6,5%) rispetto al 2021 (quando la spesa era di 20,09 miliardi). Tuttavia, solo 12,5 miliardi di euro (il 55,9%) sono a carico del SSN (erano 11,87 nel 2021, pari al 56,3%). Restano 9,9 miliardi (44,1%) pagati dalle famiglie (erano 9,21 nel 2021, pari al 43,7%).

Significa che, rispetto all’anno precedente, le famiglie hanno pagato di tasca propria 704 milioni di euro in più (+7,6%). In sei anni (2017-2022), la spesa farmaceutica a carico delle famiglie è cresciuta di 1,84 miliardi di euro (+22,8%).

COSTRETTI A CHIEDERE AIUTO PER PAGARE LE PRESTAZIONE MEDICHE PRIVATE

“Anche in Trentino la situazione è diventata sempre più difficile” ci dice don Mauro Leonardelli della Caritas Diocesana che da tempo supporta chi si trova in difficoltà nell'affrontare le spese di farmaci e visite mediche. Per la sola città di Trento sono stati spesi circa 14 mila euro (tra medicinali e altre prestazioni mediche) per aiutare persone singole o famiglie in difficoltà. Oltre 230 le persone a cui si cerca di rispondere.

“In molti – spiega don Leonardelli – vengono a chiederci dei medicinali. Come Caritas abbiamo degli accordi con determinate farmacie. Ma poi abbiamo in aumento anche nelle richieste di aiuto per pagare le visite mediche”.

Sono sempre di più, infatti, le famiglie che non hanno i soldi necessari per pagarsi una prestazione privata. “Tanti non hanno le disponibilità finanziarie sufficienti e ci chiedono aiuto per pagare una prestazione medica privatistica perché con il sistema pubblico arriverebbero troppo tardi”. Un problema non di poco conto sottolinea il delegato vescovile dell'Area Testimonianza e Impegno sociale: “E qui non c'è discriminazione di origine, colpisce tutti”.