Lutto nella ristorazione trentina: scompare Dino Baldessari

Dino Baldessari, al centro, assieme ai genitori Bruno e Valeria

TRENTO. E' scomparso, all'età di 47 anni, Dino Baldessari, figura assai nota in città in quanto, assieme ai genitori Bruno e Valeria, gestiva la trattoria "Al mercato" di Piazza Garzetti, a Trento. Il ristorante, di proprietà della famiglia Baldessari sin dal 1957, era conosciuto da decenni per la cucina genuina e familiare con piatti della tradizione trentina e per il clima di giovialità che regnava, grazie anche all'apporto di Dino, che si occupava in prima persona della gestione della sala.

Proprio quest'anno la famiglia Baldessari aveva ricevuto dal vice presidente dell'Associazioni Ristoratori del Trentino Francesco Antoniolli e dal segretario Mattia Zeni il riconoscimento "Paolo Mosna" dall'Associazione Ristoratori del Trentino di Confcommercio per i 40 anni di crescita assieme.