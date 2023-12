Meteo, precipitazioni in vista per l'ultimo dell'anno in Trentino: ecco le previsioni per la notte di San Silvestro

Le previsioni di Giacomo Poletti: “Il 2023 potrebbe chiudersi con precipitazioni nelle sue ultime ore e alla mezzanotte di San Silvestro”. La quota neve è attesa attorno ai 1100/1200 metri in Val di Sole ed in Val di Non e sui 1400/1500 metri nel resto del Trentino

TRENTO. Una debole precipitazione nella notte tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio, seguita da una rimonta anticiclonica che caratterizzerà i primi giorni del 2024: sono queste le previsioni per i prossimi giorni, ed in particolare per la notte di San Silvestro, dell'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti.

Il 2023 insomma, scrive l'esperto, potrebbe chiudersi con precipitazioni nelle sue ultime ore e alla mezzanotte di San Silvestro. “La previsione è da monitorare – dice – però la 'perturbazioncina' che si vedeva fino a qualche giorno fa per il 29 si è spostata sul pomeriggio-sera del 31 dicembre”.

Nel dettaglio per oggi non sono previste precipitazioni, ma solo uno strato di nuvole medio/basse seguite da velature pomeridiane: “Zero termico a 2.400 metri – scrive Poletti – in lieve calo verso sera, quindi ancora 'umidiccio' ma non freddo'”. Situazione simile anche per sabato 30: nessuna precipitazione con rischio di uno strato di nuvolaglia tra i 1000 ed i 2000 metri la mattina, precisa l'esperto, poi nel pomeriggio dovrebbe aprirsi una finestra serena.

Arrivando invece all'ultimo dell'anno, domenica 31 sarà in generale coperta: “Dalle 12 alle 16 – dice Poletti – comincerà a cadere qualche fiocco in quota con precipitazioni un po' più decise dopo le 18/20. La quota neve sarà sui 1.100/1.200 metri in val di Non e Sole, 1.400/1.500 metri altrove. Alla mezzanotte dovrebbero essere caduti 10/15 centimetri di neve oltre queste quote. Settori favoriti sicuramente Brenta, Alta Val di Sole e Campiglio. Manca un 'cuscino' freddo nei bassi strati: a Trento, Rovereto e Pergine pioverà sicuramente, con precipitazioni perlopiù deboli”.

Con l'arrivo dell'anno nuovo le precipitazioni tenderanno poi a esaurirsi a inizio mattina e seguità una giornata asciutta pur con velature. Lo zero termico sarà attorno ai 1.700 metri a metà giornata. “In prospettiva – conclude l'esperto – si vede una rimonta anticiclonica mite per il 2, 3 e 4 gennaio sicuramente senza precipitazioni. Vedremo poi come andrà il prosieguo, non è escluso del dinamismo da Epifania”.