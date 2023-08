''No alla violenza", Us Riva del Garda e Trento Calcio Femminile assieme in campo dopo i due femminicidi di Rovereto: "Serve promuovere il valore del rispetto della vita"

Domani alle 17 al centro sportivo “Cesare Malossini” di Riva Del Garda in Via delle Ginestre 3, prima dell’inizio dell’allenamento, verrà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime dei due femminicidi accaduti nel giro di pochi giorni in Trentino. Ospite dell’evento sarà l’associazione Albachiara Aps di Tenno

TRENTO. Insieme per dire 'No alla violenza'. Domani, domenica 13 agosto Us Riva del Garda Femminile e Trento Calcio Femminile scenderanno in campo per un allenamento congiunto ad ingresso libero.

Si terrà alle 17 al centro sportivo “Cesare Malossini” di Riva Del Garda in Via delle Ginestre 3. Prima dell’inizio dell’allenamento verrà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime dei due femminicidi accaduti nel giro di pochi giorni in Trentino.

Quello di Mara Fait, l’infermiera di Noriglio in pensione uccisa a colpi di accetta dal vicino di casa, da Ilir Shehi Zyba, e Iris Setti la donna che è invece è stata massacrata a morte al parco di Rovereto.

“Sarà un momento – viene spiegato - importante per riflettere su come lo sport e i suoi valori che hanno come minimo comune denominatore il concetto di rispetto, possano contribuire a sostenere l’importante opera di sensibilizzazione contro ogni tipo di violenza, promuovendo l’imprescindibile valore del rispetto della vita e parlando anche e soprattutto alle nuove generazioni”.

Ospite dell’evento sarà l’associazione Albachiara Aps di Tenno, che darà un simbolico calcio d’inizio alla sfida per dire no alla violenza. Nata per volontà di Loredana e Massimo – genitori di Albachiara Baroni, ragazza trentina vittima di femminicidio a Tenno nel 2017 – l’associazione si pone l’obiettivo di “trasformare il dolore in speranza”, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica nel modo più articolato possibile su un tema più che mai attuale.

“Trento Calcio Femminile, Us Riva Del Garda e Albachiara Aps: insieme dentro e fuori dal rettangolo verde per dire NO alla violenza e SI al rispetto”.